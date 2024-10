Vorschau Verbandsliga Südwest: Der Spieltag im Überblick

Rheinhessen/Nahe. Der kommende Spieltag in der Verbandsliga Südwest steht an und bietet einige interessante Paarungen. Bereits am Freitag kann der FV Dudenhofen eine Reaktion nach dem verlorenen Topspiel in Waldalgesheim zeigen. Gegen die Zweitvertretung des FK Pirmasens sind die Gastgeber klarer Favorit. Am Samstag kann die punktgleiche Alemannia aus Waldalgesheim nachziehen. Doch die Auswärtsaufgabe beim VfB Bodenheim hat es in sich. Die Partien zwischen Steinbach und Jahn Zeiskam sowie Basara und Hauenstein komplettieren den Samstag. Am Sonntag will die TuS Marienborn nach der Blamage in Rüssingen Wiedergutmachung betreiben. Gegner ist die SG Eintracht Bad Kreuznach, die ebenfalls auf einen Dreier aus sein dürfte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Klappt nach dem Coup gegen Marienborn es nun für TuS Rüssingen auch mit dem ersten Auswärtssieg der Saison? Das dürfte die Partie beim FSV Offenbach zeigen. Zudem steigt das Kellerduell zwischen Bretzenheim und Baumholder sowie die Partie zwischen Gau-Odernheim und Steinwenden.