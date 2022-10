Vorentscheidung möglich: TSV Schliersee empfängt SV Miesbach II A-Klasse 14

Schliersee – Der Hinrunden-Showdown um die begehrten Plätze in den A-Klassen ist in vollem Gange. Der TSV Schliersee kann am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Miesbach II den Einzug in die Aufstiegsrunde klarmachen. Für die Kreisstädter hingegen muss unbedingt ein Sieg her, um noch theoretische Chancen auf das Überwintern auf den ersten drei Plätzen zu sichern.

„Abgeschrieben ist natürlich nie etwas, aber personell wird’s immer enger“, sagt SV-Coach Christian Pralas. „Daher sehe ich eher wenig Chancen, dass wir die Aufstiegsrunde noch erreichen, aber die Mannschaft darf mich gerne eines Besseren überzeugen.“