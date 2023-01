Vor Debüt im Profi-Fussball: Ex-Hachinger Luis Grassow gelingt in den USA der Durchbruch Sohn von Ex-Profi Dennis Grassow

Luis auf den Spuren von Profi-Papa Dennis: Er wird künftig in der Major League Soccer (MLS), der ersten nordamerikanischen Fußball-Liga verteidigen. Und das im Sonnenstaat Florida. Pokalsieger Orlando City Soccer Club „draftete“ vor ein paar Tagen den bayerischen Abwehrspieler. „Draften“ – das heißt auf Deutsch: „Einen Nachwuchsspieler, der auf einer von Scouts erstellten Liste steht, in eine Profimannschaft berufen.“

Grassow junior heuerte beim College-Team der Kentucky Wildcats im Südosten der USA an und studierte Kriminal-Psychologie. Bei den „Wildkatzen“ setzte der gebürtige Neurieder gleich Zeichen, spielte 59-mal (56-mal in der Startelf) und empfahl sich für höhere Aufgaben. Er heimste jede Menge Auszeichnungen als bester Innenverteidiger ein und zog schnell das Interesse diverser MLS-Teams auf sich. Jetzt hat er es geschafft. Nach dem Motto „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ – in diesem Fall allerdings fiel er spät – schaffte der oberbayerische Defensivspezialist über den Umweg USA den Sprung in den bezahlten Fußball.

Vater und Sohn: Das waren und sind Dennis (51) und Luis Grassow, damals 21 Jahre alt. Dennis spielte von 1991 bis 1993 für die längst aufgelöste SpVgg Starnberg, stieg 1999 in die Bayernliga auf und startete unter Trainer Karl-Heinz Finsterer beim Nachfolgeverein FC Starnberg seinen Weg in den Profifußball. Er war in allen 32 Spielen am Ball. Der Junior wusste damals vor drei Jahren nicht so genau, wo sein Weg hinführen sollte. Klar, Profi war immer sein Ziel, doch bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2020 hatte es noch nicht geklappt. „Ich gehe zum Studieren nach Amerika“, erzählte er damals.

Starnberg/Neuried – Es ist fast genau drei Jahre her. Beim großen AH-Hallenfußballturnier in der Starnberger Brunnangerhalle im Januar 2020 saßen Vater und Sohn gemeinsam auf der Tribüne. Der Vater im Trikot der Traditionsmannschaft der SpVgg Unterhaching, der Sohn in Zivil – und vor einer ungewissen Zukunft.

Luis, 1,85 Meter groß, erinnert von seiner Spielweise und seiner Statur her stark an seinen Vater. Auch der war Innenverteidiger, spielte in der Bundesliga 54-mal für die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Köln. Er sagt: „Es ist eine Riesenchance für Luis. Er hat richtig Bock drauf.“

Von der SpVgg Unterhaching über den FC Pipinsried in den Profi-Fußball

Was für eine irre Geschichte, denn der Profizug schien für Grassow junior längst abgefahren. Dabei schien der Weg vorgezeichnet, als er in der Saison 2016/17 ein Jahr lang als Kapitän der Unterhachinger A-Jugend in der Bayernliga auflief. Doch der Sprung ins Profi-Lager klappte nicht. Luis wechselte zum FC Pipinsried in die Landesliga. Dort bestritt er von 2017 bis 2019 52 Spiele, in denen er fünf Tore erzielte. 2019 war Schluss in Pipinsried. Grassow (2014/15 auch für den SV Planegg- Krailling aktiv) lief dann sogar wieder für seinen Jugendverein Neuried auf. Aber nur ein einziges Mal: Beim 2:2 in der Bezirksliga gegen den TSV Ottobrunn erzielte er beide Tore.

MLS: Luis Grassow vor Profi-Debüt für die Orlando Wildcats

Jetzt ist die 24-jährige „Wildkatze“ Grassow ein amerikanischer „Löwe“ geworden. „The Lions“ ist der Spitzname des Teams aus Orlando (Trikotfarbe lila), das auch einen Löwen im Wappen trägt und bei dem der brasilianische Weltfußballer Kaká 2017 seine große Karriere ausklingen ließ. Damit schließt sich irgendwie der Kreis. Denn Luis’ Papa Dennis spielte, bevor er nach Starnberg wechselte, für den TSV 1860, die Münchner Löwen – und feierte mit den Kreisstädtern gegen sie auch seine schönsten Siege in der Bayernliga.

Luis könnte bereits am 26. Februar sein Debüt in der MLS feiern – da kommen gleich die New York Red Bulls ins „Exploria Stadium“ (25 500 Plätze) von Orlando.