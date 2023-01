Lucas Chrubasik (in Gelb) stürmt ab sofort wieder für die DJK Vilzing. – Foto: Roland Schäfer

Vilzing holt Chrubasik aus Bayreuth zurück Der 23-jährige Angreifer konnte sich in der Dritten Liga nicht durchsetzen – und kehrt jetzt „heim“ an seine frühere Wirkungsstätte

Winterliche Rückholaktion der DJK Vilzing: Wie der Regionalliga-Neuling in einer Pressemitteilung verlauten lässt, ist es ihm pünktlich zum Trainingsstart gelungen, Lucas Chrubasik zurück an den Huthgarten zu lotsen. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt vom Drittligisten SpVgg Bayreuth zu den Schwarzgelben, für die er bereits bereits von Sommer 2019 an zwei Jahre lang aufgelaufen war. Chrubasik unterschreibt einen bis 30. Juli 2024 datierten Vertrag und ist ab sofort für die Vilzinger spielberechtigt. Und damit auch für das äußerst kurzfristig anberaumte Testspiel der DJK am morgigen Samstag um 15 Uhr gegen den SSV Jahn am Regensburger Kaulbachweg.

Der 1,87 Meter große Angreifer gehörte in dieser Saison zwar dem Bayreuther Drittligakader an und saß ein paar Mal auf der Auswechselbank der Profis, kam allerdings zu keinem Ligaeinsatz. Vorige Saison brachte es Chrubasik bei den Oberfranken immerhin auf 24 Einsätze in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei vier Tore.



Natürlich ist die Freude im Vilzinger Lager groß darüber, den ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler bei Greuther Fürth wieder bei sich begrüßen zu dürfen. Zumal sich die DJK ohnehin nach etwaigen Spielerverstärkungen umgesehen hatte. „Die Verstärkung tut uns richtig gut. Unser Kader war ohnehin nicht üppig besetzt und durch die Langzeitverletzten im Herbst massiv ausgedünnt“, lässt sich Sepp Beller, Vilzings Sportlicher Leiter für die Regionalligatruppe, zitieren. Laut dem Leiter Sport, Roland Dachauer, hätte man – eben aufgrund des dünnbesetzten Kaders – Augen und Ohren offen gehalten „falls sich auch gleich was Zukunftsorientiertes für die kommende Saison ergibt. Als bekannt wurde, dass Lucas den Verein wechseln möchte, war das natürlich sofort ein Thema für uns.“



Der aus Kirchroth bei Straubing stammende Lucas Chrubasik war über die Jugendabteilung der SpVgg Greuther Fürth 2018 zum SV Schalding-Heining gestoßen. Es schlossen sich zwei Jahre in Vilzing und anderthalb in Bayreuth an. Angesichts seiner bislang 34 Einsätze in der Regionalliga Bayern sowie der Tatsache, dass Chrubasik einen Großteil der Verantwortlichen und Spieler Vilzings bereits kennt, dürfte es keiner langen Eingewöhnungszeit bedürfen.