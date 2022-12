Vier Abgänge beim TuS Geretsried – Torhüter Simon Voß wechselt zum TSV 1860 München Landesligist verliert vier Spieler im Winter

Geretsried – Neben Patriot Lajqi (28), von dem sich der Klub wie berichtet schon Anfang November getrennt hatte, und Johannes Bahnmüller (24), der sich nach dem letzten Spiel vor der Winterpause aus beruflichen Gründen verabschiedete, verlassen auch Ludwig Buchmair (33) und Torhüter Simon Voß (22) den Landesligisten.

Während sich Lajqi mit reichlich medialem Getöse beim Abgang noch rasch die Aufmerksamkeit verschaffte, die ihm für sportliche Leistungen während seines kurzen Engagements nicht zuteilgeworden war, vollzog sich der Abschied von Buchmair in der Öffentlichkeit still und leise. „Ich könnte schön auch ein paar Sachen raushauen, aber das mache ich nicht“, sagt der 33-Jährige schmunzelnd. Im Januar 2018 war der Mittelfeldspieler nach eineinhalb Jahren beim Lenggrieser SC zum TuS zurückgekehrt, wo er in den vergangenen Jahren eine feste Größe vorwiegend auf der linken Abwehrseite war. „Es hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst, als Martin Grelics aufgehört hat“, bestätigt Buchmair die Einschätzung seines Ex-Trainers. Dieser hatte in seiner neuen Funktion als Sportdirektor das Gespräch mit seinem Ex-Spieler gesucht, nachdem dieser wegen interner Streitigkeiten dem Training ferngeblieben war. Das Ergebnis: „Am Ende wollten beide so nicht mehr weitermachen, sagt Grelics, der betont: „Der Luggi war viele Jahre bei diesem Verein, hat viel investiert und war immer zuverlässig.“ Was sich auch darin widerspiegelt, dass er zum Schluss noch für die zweite Mannschaft auflief, als diese von akuter Personalnot heimgesucht wurde.