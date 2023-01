Victoria Mennrath ist nach Aufstieg auf Kurs Nach dem Aufstieg in die Landesliga spielt die Victoria eine beachtliche erste Saison in dieser Klasse. Das hängt auch mit einer Erkenntnis zusammen, die Coach Simon Netten gemacht hat.

Der SC Victoria Mennrath spielt als Aufsteiger in der Landesliga bislang eine gute Rolle. Mit 21 Punkten steht das Team von Aufstiegstrainer Simon Netten als Tabellenachter im gesicherten Mittelfeld. Sieben Punkte beträgt momentan der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz. Sprünge in der Tabelle nach vorne sind durchaus realistisch, falls die Mannschaft vom Verletzungspech in den letzten noch verbliebenen zehn Saisonspielen nach der Winterpause verschont bleibt.

„Wir haben nach dem Saisonauftakt mutig nach vorne verteidigt und waren damit die ersten Spiele auch sehr erfolgreich. Die Landesliga ist für uns Neuland – und in der Tabelle stehen wir gut da“, findet Netten. 13 der 22 Tore schoss seine Mannschaft in den ersten fünf Spielen, bei denen man oben eingangs bereits erwähnt zwölf Punkte sammeln konnte. In der Offensive sorgt das Duo aus Paul Szymanski und Noah Kubawitz immer für Gefahr. Die Ausbeute als Aufsteiger mit 21 Punkten aus 14 Spielen kann sich sehen lassen.

Die Mannschaft fand sich nach dem Aufstieg relativ schnell zurecht in der neuen Liga. Zwar unterlag Mennrath zum Auftakt im Neun-Tore-Spektakel gegen VfB 03 Hilden II mit 3:6, doch anschließend legte der Aufsteiger eine Serie von vier Siegen in Folge hin. Mit 1:0 bei Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West, 3:1 gegen VfR Fischeln, 3:2 bei VSF Amern und 3:2 gegen ASV Süchteln hatte der Aufsteiger nach fünf Spielen bereits stolze zwölf Punkte auf dem Konto. Nach einem Negativlauf von fünf Niederlagen in Serie fand man gegen den bis dato noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Büderich mit einem 2:1-Heimerfolg wieder in die Spur. Aus den letzten drei Spielen des Jahres holten die Mennrather dann noch einmal sechs Punkte.

„Wir hatten zwischendurch mit extrem viel Verletzungspech zu kämpfen – da mussten wir auch eine schwere Phase überstehen“, sagt Netten. Neben Toptorjäger Szymanski fielen teilweise bis zu fünf Innenverteidiger aus. „Wir haben dann gemerkt, dass wir unser Spiel etwas defensiver ausrichten mussten. Das hat dann ein wenig Zeit benötigt. Das haben wir dann aber zum Schluss gut hinbekommen. Wir mussten uns aber auch an die neue Liga gewöhnen. Wir werden in der Landesliga häufiger zugestellt, das kannten wir so nicht“, erklärt Simon Netten weiter, der die erste Spielzeit in der Landesliga als Lehrjahr für sein Team bezeichnet.

Personalien

Gleich drei Spieler haben die Mannschaft in Richtung SpVgg Odenkirchen verlassen und laufen damit zukünftig in der Kreisliga A auf: Nasser El Aboussi (31), Tobias Krämer (29) und Evgenij Pogorelov (28). Im Gegenzug kommt Tomi Alexandrov (20) vom Ligakonkurrenten 1. FC Mönchengladbach, der übrigens bei Mennraths 2:6-Niederlage im Oktober gegen seinen neuen Verein doppelt traf. Ebenfalls neu ist Daniel Nkongo (22), der in der vergangenen Saison 14 Spiele für die Westender in der Oberliga absolvierte und davor für den VfR Fischeln in der Landesliga spielte. Fest steht auch, dass Chefcoach Simon Netten in der kommenden Saison weiterhin die Verantwortung bei den Mennrathern haben wird. „Ich habe noch Bock und sehe einige Ziele, die wir hier erreichen können“, erklärt der 42-Jährige, der sich mit seinem Team in der Landesliga etablieren möchte.

So sieht die Vorbereitung aus

Das erste Training auf dem Feld hat am 12 Januar stattgefunden. Insgesamt ist der Vorbereitungsplan mit sechs Testspielen gespickt: Gegen Oberligist MSV Düsseldorf gab es ein torreiches 3:4. Die weiteren Spiele lauten wie folgt: 21.1. TuS Wickrath (H), 29.1. TSV Wachtendonk-Wankum (A), 5.2. TuRa Brüggen (A), 10.2. Union Schaffhausen (H), 15.2. Sparta Bilk (H). Das erste Ligaspiel steigt Sonntag, den 26. Februar beim VfR Fischeln.