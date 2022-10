Vichttal nutzt seine vielen Chancen nicht Der nächste Treffer von Tugay Temel reicht nicht aus: Der VfL unterliegt in der Mittelrheinliga bei Frechen 20 mit 1:2.

Unnötig, weil der VfL Vichttal eine Vielzahl an besten Chancen nicht nutzte. „Ich würde sogar sagen, dass wir mehr Möglichkeiten als in Hennef hatten“, verdeutlichte der VfL-Coach.

Vichttals aktueller Torschütze vom Dienst, Tugay Temel, hatte die Gäste schon in der siebten Minuten in Front geschossen. „Es war ein langer Ball hinter die Kette, den Tugay verwandelte“, so Avramovic, dessen Team jedoch nur eine Minute später den Ausgleich durch Armando Rexhepaj kassierte, der in der 28. Minute aus dem Gewühl heraus auch den Siegtreffer für Frechen nachlegte.