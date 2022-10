Vichttal gegen den FC Pesch im Glück In der Mittelrheinliga trennen sich der VfL und der FC auf dem Dörenberg 2:2. Der Ausgleich für den Tabellenfünften fällt per Foulelfmeter weit in der Nachspielzeit.

1:2 lag der VfL Vichttal zu diesem Zeitpunkt in der Mittelrheinliga-Partie gegen den FC Pesch hinten. Abwehrspieler Nils Schütte schnappte sich den Ball und verwandelte den Strafstoß sicher. Kurz darauf war das umkämpfte Duell beendet.

Griffig in den Zweikämpfen

„Das war genau die Partie, die wir erwartet hatten“, gab Vichttal-Trainer Andi Avramovic zu Protokoll. Der FC Pesch, der auf einem Abstiegsrang steht, war griffig in den Zweikämpfen und störte das Vichttaler Aufbauspiel erfolgreich. Dennoch hatten die Hausherren mehr vom Spiel, kamen in Halbzeit eins aber bis auf einen Pfostenschuss nicht nennenswert vor das gegnerische Gehäuse. Pesch setzte ebenfalls wenig Akzente nach vorn, so dass es mit 0:0 in die Kabine ging.

Halbzeit zwei wurde turbulent. Vichttal kam mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine und ging in der 52. Minute in Führung. Nachdem die Pescher Abwehr zwei Versuche noch blocken konnte, staubte Henrik Artz zum 1:0 für die Gastgeber ab. Es war sein fünftes Saisontor. Wer nun dachte, das Spiel laufe komplett in Richtung der Gastgeber, sah sich getäuscht. Die Gäste schüttelten sich kurz, blieben zweikampfstark und kamen zu ersten Chancen. In der 64. Minute tanzte Gabriel Nbongo die Vichttaler Abwehr aus und schoss zum 1:1 ein. Auf der anderen Seite verpasste Jason Seke die erneute Führung: Seine Volleyabnahme flog über das Gehäuse. Vichttals Torhüter Kaan Gökcesin musste dann in der 72. Minute erneut den Ball aus dem eigenen Netz holen. Nach einer Ecke köpfte Gästestürmer Iskender Papazoglu den Ball in die Mitte, Lukas Bauer drückte ihn per Kopf zum 1:2 über die Linie.