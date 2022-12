VfL Visselhövede schmeißt Coach Heidler raus Kein Nachfolger in Sicht

Mitte letzter Woche hatte der Vorstand dem Trainer sein Aus beim VfL mitgeteilt. Am Samstag stand Heidler trotzdem ein letztes Mal an der Seitenlinie. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2022 siegte "Vissel" gegen den Aufsteiger SV Anderlingen 3:0. Hauptverantwortlich war an diesem Spieltag allerdings bereits der bisherige Co-Trainer Elias Jockusch.

Der Rausschmiss kommt für viele überraschend. Der VfL steht derzeit nach 19 Spielen mit 26 Zählern im Mittelfeld der Bezirksliga 3. Die Entlassung dürfte also nicht nur sportliche Gründe haben, viel mehr kam der Wunsch nach neuen Impulsen und einem neuen Trainer aus Reihen der Mannschaft.