VfL Rhede verlängert nach der Ersten auch mit Trainerduo der Zweiten Kreisliga B Rees-Bocholt, Gruppe 2: Markus Rambach und Heiner Bauhaus bleiben auch zur neuen Saison.

Vor zehn Tagen hatte der VfL Rhede verkündet, bei seiner Ersten Mannschaft mit dem Trainergespann Thomas Drotboom und Thomas Schunkert in die Saison 2023/24 zu gehen. Das ist eine wichtige Weichenstellung, belegt das Team mit 22 Zählern in Bezirksliga, Gruppe 6 doch einen ordentlichen sechsten Platz, der Plan, auf diesem Weg den Neuaufbau fortzusetzen, ist also absolut nachvollziehbar.

"Der VfL Rhede ist ein schlafender Riese, man muss ihn nur langsam aufwecken und ihn dann sukzessive entwickeln", erklärt Drotboom im Bocholter-Borkener Volksblatt, sagt aber auch im Blick auf die laufende Saison: "Es wird in dieser Saison ein Team erwischen, was nicht damit rechnet. Aber das passiert bei uns nicht, da ist genug Qualität vorhanden. Man darf die Situation aber auch nicht unterschätzen. Man weiß nie, wie die Jungs reagieren, wenn man mal ganz unten drinstehen sollte." In der Tat ist der erste Abstiegsplatz aktuell nur sechs Zähler entfernt - und den belegt ausgerechnet Drotbooms Ex-Klub TV Jahn Hiesfeld, der in der vorigen Saison aus der Oberliga freiwillig in die Bezirksliga abgestiegen war.

Zweite auf Aufstiegskurs