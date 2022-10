VfL Benrath liefert Spiel des Jahres: Sieg nach einem 0:6 zur Pause Die dritte Mannschaft des VfL Benrath liegt zur Pause beim MSV Düsseldorf III mit 0:6 hinten und feiert im zweiten Durchgang das vielleicht größte Comeback der Saison und gewinnt 8:6.

Eigentlich ist das, was die Mannschaft des VfL Benrath III am vergangenen Sonntag (9. Oktober 2022) geleistet hat, nicht in Worte zu fassen. Auswärts lag der C-Ligist in der Düsseldorfer Quali-Gruppe 5 chancenlos mit 0:6 im Hintertreffen. Für Coach Stark war die drohende Klatsche gleich doppelt bitter, schließlich steht der Spielertrainer als Torhüter zwischen den Pfosten seiner Truppe und griff entsprechend einige Male hinter sich.

Doch nach dem Seitenwechsel stellten die Auswärtsfahrer in Anlehnung an die Fußball-Simulation FIFA "den Schwierigkeitsgrad mal eben von 'Weltklasse' auf 'Amateur'", schreibt der Klub auf Instagram. Dieses Bild ist durchaus treffend, glich der erste Durchgang doch einer Herkulesaufgabe. Nach 90 Minuten hieß es dann 8:6 für den VfL Benrath III, der sich bei den Torschützen Kevin Otto (2x), Umutcan Demir (2x), Soufian El Bachiri, Felix Lotze, Jonas Kummer und Raphael Schmitz bedanken durfte. Der angeschlagene Boxer entwickelte sich zur nicht zu stoppenden Naturgewalt.

Ein Platz in den Annalen

Ebenso wie das vielleicht kürzeste Kreisliga-Spiel aller Zeiten hat das vielleicht größte Kreisliga-Comeback in der Geschichte des Amateurfußballs am Niederrhein einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient "Mindestens mal in denen des VfL", betonen die stolzen Benrather. Im Niederrheinpokal bestritt das Bezirksliga-Team vermeintlich das Spiel des Jahres gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV (2:5), doch über das Comeback der Auswahl von Marvin Stark wird noch in vielen Jahren in Vereinskreisen mythenhaft gesprochen werden.

Ein sportlicher Kontext darf natürlich nicht fehlen: Der VfL Benrath III und der MSV Düsseldorf III gehen in der Kreisliga C von Düsseldorf auf Punktejagd. Die fünf Gruppen werden nach der Hinrunde in Aufstiegs- sowie Trost- bzw. FairPlay-Runden aufgeteilt. Die beiden Widersacher waren vor dem Schlagabtausch mit neun Punkten gleich auf, nun hat Benrath III nur noch vier Zähler Rückstand auf den Quali-Platz vier.

MSV Düsseldorf III – VfL Benrath III 6:8

MSV Düsseldorf III: Mohamed El Bouhlali

VfL Benrath III: Marvin Stark, Kevin Pump (82. Wladimir Durdowski), Felix Lotze, Jonas Kummer, Leon Karl-Heinz Heser, Wladimir Durdowski (46. Anas Baghouse), Hussam Al Masalmeh, Umutcan Demir, Raphael Schmitz, Kevin Pfeifer, Soufian El Bachiri (75. Kevin Otto) - Trainer: Marvin Stark

Schiedsrichter: - Zuschauer: 20

Tore: 2:0 Mohamed El Bouhlali (20.), 4:0 Mohamed El Bouhlali (30.), 5:0 Mohamed El Bouhlali (35.), 6:0 Mohamed El Bouhlali (40.), 6:1 Soufian El Bachiri (50.), 6:2 Umutcan Demir (52.), 6:3 Umutcan Demir (55.), 6:4 Felix Lotze (70.), 6:5 Jonas Kummer (72. Handelfmeter), 6:6 Kevin Otto (80.), 6:7 Kevin Otto (85.), 6:8 Raphael Schmitz (90.)

