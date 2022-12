VfB Unterliederbach: Teamgeist ist der Schlüssel zum Erfolg Der Gruppenligist im Winter-TÜV: Offensive zeigte eine hervorragende Leistung in der Hinrunde, Defensive gab den nötigen Rückhalt

Peter Voß, sportlicher Leiter des VfB Unterliederbach, teilte folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Derzeit belegen wir Tabellenplatz 3 und sind in Richtung nach oben auf Schlagdistanz, unsere Offensive hat in der Hinrunde einen Super Job gemacht, und diesen konnte sie nur machen, weil das gesamte Gefüge im Team passt, deshalb sind wir sehr zufrieden, werden uns aber nicht darauf Ausruhen, sondern werden auch in der Rückrunde versuchen unseren Job bestmöglich zu Erledigen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Eigentlich wenig bis gar nichts, wir müssen Versuchen den Schwung in die Rückrunde mitzunehmen und uns weiter als Team zu präsentieren, denn nur das ist der Schlüssel zum Erfolg

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?