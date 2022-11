Der VfB Speldorf bleibt auch weiterhin an der Tabellenspitze der Bezirksliga. – Foto: Roberto Parolari

VfB Speldorf verteidigt auch mit zehn Mann die Tabellenführung Sowohl der frühe Elfmeter gegen sich, als auch die gelb-rote Karte aus der 10.Minute brachten den Favoriten nicht aus der Fassung

In einem aufregenden Spiel konnte sich der VfB Speldorf dank einer kämpferischen Leistung gegen den FC Sterkrade 72 mit 3:1 (2:1) durchsetzen. Der VfB musste dabei knappe 80 Minuten in Unterzahl überstehen. In der Bezirksliga, Gruppe 5, thront Speldorf damit weiterhin über der Konkurrenz.

Turbulente Anfangsphase Die Partie begann höchst unglücklich für die Gäste aus Speldorf. Die furios startenden Sterkrader konnten kurz nach Spielbeginn einen Elfmeter erzwingen. Zwar vergaben die Hausherren den Strafstoß (3.), doch spielten weiterhin mutig nach vorne. Und so ließ sich der schon vorbelastete Speldorfer Phlipp Asamoah zu einem Foulspiel motivieren, was für ihn die Ampelkarte als Folge hatte (6.) Der Tabellenführer musste damit über 80 Minuten mit einem Spieler weniger überstehen. Und folgerichtig übernahm 72 nach dem Platzverweis mehr Spielanteile. Der VfB stand etwas defensiver als gewohnt, doch setzte immer wieder gefährliche Konter. So kamen die Auswärtsfahrer auch ihrerseits zu einem Strafstoß. Ismail Öztürk ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte den Ball zur Führung (26.). Trotz numerischer Unterlegenheit war Speldorf im Spiel und verteidigte clever gegen Sterkrade. Die aufopferungsvolle Leistung wurde weiter belohnt. Dem jungen Kevin Mouhamed wurde um den Strafraum etwas zu viel Platz gelassen, was der 19-Jährige für einen klasse Schlenzer ins Eck nutzte - das 2:0 (38.). Der Favorit zeigte eine nach der roten Karte fast makellose Leistung, umso überraschender sorgte ein individueller Fehler noch vor Halbzeitpfiff für den Anschluss. Einen zu kurz geratenen Rückpass zum Torwart nutzte Marcel Gabor zum 1:2 vor der Pause (45+1.). Kurz nach Wiederanpfiff hatte der VfB zwei dicke Chancen um die Führung zu erhöhen: Erst knallte Janis Timm die Kugel ans Aluminium (52.) und danach scheiterte Fabian Schürings aus freistehender Position am Torwart (57.). Doch auch Sterkrade erspielte sich Chancen und musste Keeper Maurice Schumacher zu einer starken Parade zwingen (59.) Das Spiel war in der Folge ein Auf und Ab. Beiden Seiten boten sich Gelegenheiten für weitere Tore. Und den zusätzlichen Aufwand mit einem Mann weniger sah man den Gästen besonders in der Schlussphase an. Sterkrade drückte weiter und der VfB konnte nicht mehr für Entlastung nach vorne sorgen. Der Ausgleich kündigte sich an und 72 hatte mit einem späten Lattenkracher (87.) auch Pech, dass dieser nicht fiel. Und wie so oft im Fußball, rächte sich dies auf der anderen Seite. In der Nachspielzeit spielte sich der VfB nochmal nach vorne und Timm sorgte mit seinem Treffer für die Entscheidung (90+3). Schneider: "Einsatz, Können und etwas Glück"