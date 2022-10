VfB Fichte überzeugt defensiv Beim 0:0 in Steinhagen fehlt es allerdings an der Durchschlagskraft im Sturm. Kuriose Elfmeterentscheidung.

Fichtes Teammanager Tobias Czarnetzki zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden. „Wir haben die geforderten Tugenden Laufbereitschaft und Wille abgerufen. Beides brauchst du im Abstiegskampf, beides hat unsere Mannschaft gezeigt.“ Gerade das Defensivverhalten gegen insgesamt aber harmlose Steinhagener habe gut geklappt. „Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns“, wollte Czarnetzki festgehalten wissen. In dieser hätte Nujin Hassan ein Tor erzielen können, er lupfte jedoch leicht überhastet aus 20 Metern und vergab.

Auch Mourad El Hamdaoui hatte den VfB-Führungstreffer auf dem Fuß. „Sein Schuss ist dann aber irgendwie ein bisschen verhungert“, schilderte Czarnetzki. Einen Aufreger gab es aus Fichte-Sicht auch noch in Durchgang eins. Czarnetzki beschreibt die Szene so: „Nujin wird klar im Strafraum umgerannt. Der Schiri gibt Elfmeter, aber dann doch nicht, weil der eine Assistent eine Abseitsposition gesehen haben will. Diese Wahrnehmung hat er allerdings exklusiv. Egal, es gibt keinen Video Assistent Referee, wir müssen es so hinnehmen.“ Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber zunächst die Nase vorn, zumindest leistungstechnisch. Tore fielen weiterhin nicht. Das sollte sich bis zum Ende des Spiels auch nicht mehr ändern. „Wir sind mit dem Punktgewinn erstmal zufrieden“, so Czarnetzki.