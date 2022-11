VfB Fichte im Pech Landesliga: Gegen Kirchlengern verlieren die „Hüpker“ drei Punkte und zwei Stammspieler wegen Verletzungen.

Der VfB Fichte hat weiter eine Pechsträhne. Die „Hüpker“ machten über weite Strecken das Spiel gegen Rot-Weiß Kirchlengern, aber die Gäste machten die Tore. Am Ende unterlag der VfB Fichte 1:4 (0:0).

Schlimmer als die Niederlage ist für die „Hüpker“ die Tatsache, dass sie mit Alexander Enns und Evren Turan zwei weitere Verletzte zu beklagen haben. Turan musste mit Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung noch vor der Pause aus dem Spiel gehen (43.), Enns nach einem Ellbogencheck mit starken Rückenschmerzen. Zur Abklärung der Verletzung wurde er mittels Rettungstransportwagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.



Teammanager Tobias Czarnetzki vom VfB Fichte sagte: „Das ist alles irgendwie so ein bisschen das Sinnbild dieser Hinrunde.“ Damit spielte er nicht nur auf die beiden Verletzungen an, vielmehr auf die vergebenen Chancen in Durchgang eins. Zunächst konnte der Gästekeeper einen Foulelfmeter von Mourad El Hamdaoui halten, danach vergaben Batuhan Dogan (31.), Batuhan Irmak (35.) und Rostam Avdal (41.) aussichtsreichste Möglichkeiten.