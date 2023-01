Verstärkung für die Offensive: Wacker holt Sturmkante Yomi Scintu 25-jähriger Münchner mit bewegter Vita geht ab sofort für Burghausen auf Torejagd +++ Sechzigs Lorenz Knöferl wird nicht nach Burghausen kommen

Der SV Wacker Burghausen hat kurz vor Ende der Winter-Transferperiode noch einmal personell nachgelegt. Die Salzachstädter verpflichten Yomi Scintu vom ehemaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, die mittlerweile nur mehr in der württembergischen Oberliga zu finden ist. Scintu ist in Bayern wahrlich kein Unbekannter. Der 25-Jährige wurde in der Jugend des FC Ingolstadt ausgebildet, sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung beim VfB Eichstätt. 2019 zog es den Offensivmann in die USA zu Philadelphia Union. In die Major League Soccer (MLS) packte es der gebürtige Münchner allerdings nicht und lief daher für Bethlehem Steel auf, das Farmteam des Erstligisten aus Philadelphia. 2021 kehrte Scintu nach Deutschland zurück und heuerte beim damaligen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München an. Im üppig bestückten Kader von Türkgücü konnte sich der 1,93 Meter große Sturmtank nicht durchsetzen. In der Winterpause der vergangenen Saison wurde ihm klargemacht, dass der Verein ohne ihn plant. Daraufhin war er über ein halbes Jahr vereinslos. Im September 2022 entschied er sich für einen Wechsel zu Sonnenhof Großaspach. Jetzt schlägt er also erneut in Bayern auf. Sein Vertrag in Burghausen läuft zunächst bis Saisonende, mit der Option auf Verlängerung.