Scintu & Porta: Neues Offensivduo stimmt Türkgücü zuversichtlich

Yomi Scintu hat sich entschieden, den FC Pipinsried zu verlassen und an der Heinrich-Wieland-Straße anzuheuern. Der 27-jährige Angreifer wurde in der Jugend des FC Ingolstadt ausgebildet. Nach drei Spielzeiten beim VfB Eichstätt in der Regionalliga, ging es für den 1,93 Meter großen Offensivmann in die USA zu Bethlehem Steel in die USL Championship, der zweithöchsten Spielklasse der USA. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland schloss er sich zu Drittligazeiten bereits Türkgücü München an. Im Anschluss folgten weitere Stationen bei Sonnenhof Großaspach, Wacker Burghausen und dem FC Pipinsried. "Ich kenne Yomi noch aus meiner Zeit in Pipinsried, er wiederum kennt Türkgücü und Cheftrainer Alper Kayabunar aus seiner ersten Zeit bei uns. Ein sehr athletischer, trickreicher Spieler, der unser Angriffsspiel definitiv verstärken wird", ist sich Türkgücüs Sportdirektor Enver Maltas sicher.



Sandro Porta wechselt von TuS Koblenz an die Heinrich-Wieland-Straße. Der 22-Jährige Offensivallrounder wurde in den Jugendabteilungen des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching ausgebildet und stieß zur Saison 2021/22 zu den Profis der SpVgg Unterhaching dazu. Nach zwei Spielzeiten in der Regionalliga Bayern wechselte er vergangene Saison zur TuS Koblenz in der Regionalliga Südwest. Am Zusammenfluß von Rhein und Mosel stockte es bei ihm zuletzt allerdings und er kam nur auf drei Einsätze. "Klar, für Sandro lief es in Koblenz nicht nach Wunsch. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass er sich gleich im ersten Training einen Schädelbasisbruch zugezogen hatte", erklärt Enver Maltas, der von den Fähigkeiten des 22-Jährigen überzeugt ist: "Er hat in Haching schon bewiesen, dass er Regionalliga definitiv drauf hat. Ich bin sicher, dass er bei uns wieder in die Spur findet. Ein Spieler, von dem wir uns sehr viel versprechen."



Am heutigen Samstagnachmittag hat Türkgücü seine Generalprobe bestritten und mit 2:0 gegen die Tiroler vom SC Imst gewonnen. "Das war ein gutes Spiel von uns gegen einen österreichischen Regionalligisten. Wir können dem Saisonstart zuversichtlich entgegenblicken", versprüht Maltas vor dem Auftakt gegen die Würzburger Kickers Optimismus.