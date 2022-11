„Versöhnlicher Jahresabschluss“ - Emmeringer Aufholjagd sichert Punkt gegen Engelsberg Magere Heimbilanz verhinderte besseres Abschneiden

Emmering – Man kann den Eindruck gewinnen, dass die für gewöhnlich so heimstark auftretenden Kreisliga-Kicker des TSV Emmering in dieser Hinrunde wiederholt mit ihrer einstigen „Festung Pfarrbachstadion“ gefremdelt haben. Jedenfalls gehen die Pfarrbächer, ähnlich der Vorsaison, nach acht Heimpartien mit mageren elf Zählern als nurmehr neuntbestes Team in der Heimtabelle in die Winterpause.

Dafür poliert die starke Auswärtsbilanz – 14 Zähler aus sieben Begegnungen – den Gesamteindruck auf, sodass das Team um TSV-Trainer Christian Kramlinger letztlich auf Rang vier überwintert.

Zum Jahresabschluss bekamen die etwa hundert Zuschauer im Pfarrbachstadion eine nochmals eine interessante Aufholjagd ihrer Grün-Weißen geboten und beklatschten nach Abpfiff erleichtert ein 2:2 (0:1)-Remis gegen den TuS Engelsberg. „Wir können uns als Team und Verein einfach nur bei diesen geilen Fans bedanken, die bei dieser Aufholjagd ein Faktor waren“, meinte TSV-Sprecher Manuel Sedlmaier zu diesem „doch versöhnlichen Jahresabschluss“.