Verletzungen haben Wevelinghovens Frauen ausgebremst FuPa-Wintercheck: Richard Dolan hofft, dass in der Rückrunde mehr Spielerinnen zur Verfügung stehen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal beschreibt Richard Dolan, Trainer der Frauen des BV Wevelinghoven, mit welchen Schwierigkeiten er und die Mannschaft in der Hinrunde zu kämpfen hatten.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Richard Dolan: Wir sind in der Vorrunde deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben. Man muss dazu aber sagen, dass wir auch von Verletzungen und Krankheiten betroffen waren, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir konnten eigentlich nie einmal zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Mannschaft spielen. Das war schon in Teilen wirklich bitter.

Gibt es Veränderungen im Team?

Dolan: Wir sind sehr froh, dass sich uns im Oktober Jennifer Mennigen angeschlossen hat. Ich kenne sie noch vom SV Rosellen und sie hilft uns sicherlich weiter.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Dolan: Da gibt es doch einige: Lina Boczek, Sandra Kluge, Laura Meger, die ich hier nur stellvertretend nennen will. Im Großen und Ganzen haben sich doch einige nach vorne entwickelt seitdem ich hier bin und das macht sehr viel Spaß.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Dolan: Positiv sicher unser Spiel gegen den Linner SV. So richtig negativ kann ich eigentlich keins nennen. Wir haben in zu vielen Spielen leider keine Konstanz gehabt und uns zu oft selber geschlagen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Dolan: Dass wir von Verletzungen verschont bleiben und ich mein letztes halbes Jahr beim BV Wevelinghoven noch mal so richtig genießen kann - gemeinsam mit meinem Trainerteam und der gesamten Mannschaft.