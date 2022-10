Verdienter Heimsieg gegen die SG Buchenbach/Oberried!

Der Beginn war ziemlich zerfahren, die SGWiSi brauchte gute 20 Minuten bis sie im Spiel drin waren, bzw. ihr eigenes Spiel aufziehen konnten. Zuvor versuchten die Buchenbacherinnen Druck auszuüben und kamen sogar öfters Richtung 16ner. Hier war dann aber auch Schluss, so das keine richtig gefährlichen Torchancen zustande kamen. Nach dieser kurzen Drangphase kamen unsere Frauen besser ins Spiel, man war nun energisch in den Zweikämpfen und versuchte den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und Torchancen raus zu spielen. In der 30.Minute erlöste Emma Winterer mit einem kleinen Alleingang die Heimmannschaft und traf zur 1:0 Führung. Genau zehn Minuten später traf wieder Emma Winterer mit leichter Unterstützung der Torhüterin. Kurz vor der Pause durfte Jasmin Joos per Kopf das 3:0 erzielen.

Am Wochenende stand das siebte Saisonspiel für die SG Winden/Simonswald an. Nach der bitteren Niederlage vom letzten Wochenende, wollte man hier wieder einiges gut machen und zeigen, dass man mit Recht im oberen Tabellenbereich steht.

Wie letzte Woche ging es mit einer 3:0 Führung in die Pause, diesmal wollte man es aber besser machen. Doch dann, eine kurze Zeit waren die SG Frauen zu zehnt und Buchenbach nutzte diese Zeit und kam durch ein Eigentor auf 3:1 ran. Nun war es eine Kopfsache, aber unsere Frauen kämpften, auch wenn die zweite Halbzeit nicht mehr ganz so souverän war, man lies nix mehr anbrennen. Jasmin Joos erhöhte dann in der 63.Minute auf 4:1. So passierte in der Folgezeit nicht mehr allzu viel, noch ein paar Torchancen, welche nicht genutzt wurden. Am Ende ein hoch verdienter Sieg.

Jetzt sind zwei Wochenenden spielfrei und man kann die Zeit nutzen um kleinere Verletzungen auszukurieren und im Training weiter an gewissen Stellschrauben zu arbeiten um die Vorrunde dann bestmöglich zu beenden.