Urteil nach Skandalspiel: Geisterspiel sowie Strafen für FC Bayern II und Türkgücü Derby-Abbruch

München - Wie lang doch eine Minute und dreißig Sekunden sein können. Am 19. November hatte Schiedsrichter Simon Schreiner das Stadtduell zwischen Türkgücü München und der zweiten Mannschaft des FC Bayern im Sportpark Heimstetten angepfiffen, da war es nach nicht einmal zwei Minuten auch schon wieder vorbei. Bayern-Fans hatten ein Banner mit der Aufschrift „FC Bayern Fanclub Kurdistan“ ausgerollt. Die Polizei griff ein, setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, es kam zu Tumulten. Die traurige Bilanz: Zwanzig verletzte Fans, zehn verletzte Beamte.

Spielabbruch bei Regionalliga-Derby zwischen Türkgücü und FC Bayern II – BFV spricht Urteil

Was nun am Freitagabend (2. Dezember) vor dem Verbands-Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) in Anwesenheit Vertreter beider Vereine geklärt werden sollte: Wer hat den Spielabbruch schuldhaft verantwortet? Türkgücü aufgrund etwaiger lascher Einlasskontrollen? Der FC Bayern, weil es Ihre Fans waren, die das Bahner aufhingen? Oder keiner von beiden Klubs, eher die Polizei, die unverhältnismäßig hart einschritt? Es wurde ein zähes Ringen über (inklusive Beratungsunterbrechung) geschlagene vier Stunden und 51 Minuten. Am Ende stand: Neuansetzung der Partie als Geisterspiel, 3000 Euro Strafe für den FCB und 1500 Euro für Türkgücü.

Rückblick: Das Banner hatten die Bayern-Fans schon im Hinspiel gegen Türkgücü ausgerollt, damals hatte der Migranten-Verein sich dem nach Aussage des Vorsitzenden Taskin Akkay als Gastmannschaft aber fügen mussten. Vor dem Rückspiel bestand wieder die Gefahr, dass das Banner wieder an den Zaun gehangen werden würde – diesmal in der Heimspielstätte Türkgücüs. „Ich habe Herrn Dremmler im Vorfeld darüber informiert, dass das Banner nicht zulässig sein würde.“ Sebastian Dremmler, Nachwuchskoordinator des FC Bayern, bestätigte das. Und trotzdem tauchte das berüchtigte Stück Stoff schon nach wenigen Sekunden am Spielfeldrand auf. Eine Provokation in den Augen einiger Türkgücü-Fans.

Wieso eigentlich? Das wollte Emanuel Beierlein, Leiter der Verhandlung, wissen: „Zuerst einmal war das Plakat nicht angemeldet gewesen“ sagte Akkay. Aber das nur nebenbei. „Ich persönlich habe mich von dem Banner überhaupt nicht provoziert gefühlt. Aber meine Bemühung ist, dass bei diesen Veranstaltungen nichts passiert“ fuhr er fort. „Deshalb wollten das Banner deshalb entfernen lassen. Um eine Provokation unserer Fans zu vermeiden.“

Türkgücü erläutern Problem mit Banner des FCB-Fanclubs – „Impliziert eine Provokation“

Auf Beierleins Bitte, die Problematik noch einmal zu konkretisieren, antworteten dann Türkgücüs Anwälte. Sie wiesen erstens auf das Problem hin, dass es nicht „kurdischer Fanclub“, sondern „Fanclub Kurdistan“ heiße. Allein die Verwendung des Wortes „Kurdistan“ insinuiere Gebietsansprüche der kurdischen Bevölkerungsgruppe an die Türkei und sei damit eine politische Äußerung. Zweitens: „Die Farben, die den Schriftzug umranden (grün, gelb und rot) sind die Farben der verbotenen PKK. Dass die Bayernfans das Banner nur in Spielen gegen Türkgücü zeigen, impliziert eine Provokation“, lautete die Begründung der Türkgücü-Delegation, die auch an den Anschlag in Istanbul erinnert, für den die PKK verantwortlich gemacht wird.