Die SpVgg Unterhaching (li.) und der FC Rot-Weiß Erfurt (re.) könnten in der kommenden Saison in der 3. Liga jubeln. – Foto: Sven Leifer, Grünberger

Unterhaching, Erfurt, Ulm & Co.: Diese Teams streben Richtung Liga 3 Traditionsklubs drängen zurück in den Profifußball

Die Regionalliga Bayern hat sich schon in die Winterpause verabschiedet, die anderen vier Staffeln folgen in Kürze. Vor dem Jahreswechsel werfen wir einen Blick auf die fünf Regionalligen der Bundesrepublik: Wer hat die besten Karten, 2023 den Sprung in die 3. Liga zu schaffen?

Regionalliga Bayern

Die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers sind der Konkurrenz schon weit enteilt und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der bayerischen Staffel. Kleiner Vorteil im Moment für die Hachinger, gecoacht von Ex-Profi und TV-Experte Sandro Wagner: Die Oberbayern führen die Tabelle zur Winterpause mit drei Punkten Vorsprung an und könnten im Frühsommer in den Profifußball zurückkehren.



>>>Hier geht`s zur Tabelle der Regionalliga Bayern!

Die Ulmer "Spatzen" führen die Regionalliga Südwest an. – Foto: Pressefoto Eibner

Regionalliga Südwest

Der SSV Ulm 1846 spielt eine tolle Saison und hat an der Tabellenspitze der starken Regionalliga Südwest schon sieben Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz herausgeschossen. Erster Verfolger der "Spatzen" ist im Moment der TSV Steinbach Haiger. >>>Hier geht`s zur Tabelle der Regionalliga Südwest!

Mit ordentlich Fan-Support im Rücken wollen die Münsteraner in die 3. Liga zurück. – Foto: Markus Paletta

Regionalliga West

Souverän führt der SC Preußen Münster die Regionalliga West an und ist auf dem besten Weg Richtung Liga 3. Wer könnte die Preußen noch aufhalten? Der Wuppertaler SV darf sich im Moment mit satten zehn Zählern Rückstand erster Verfolger nennen. Allerdings hat der WSV eine Partie weniger absolviert als die Münsteraner.



>>>Hier geht`s zur Tabelle der Regionalliga West!

Regionalliga Nordost

Ein Traditionsklub aus Thüringen schwebt auf einer Welle des Erfolgs: Der FC Rot-Weiß Erfurt schaffte im Sommer nach bitteren Jahren in der Oberliga endlich wieder den Aufstieg in die Regionalliga. Und auch da läuft`s für den ehemaligen Zweitligisten aus der thüringischen Hauptstadt hervorragend. Die Erfurter führen die hochspannende Regionalliga Nordost derzeit an, dich gefolgt vom FC Energie Cottbus. Wiederum nur knapp dahinter lauern der Berlinker AK und der Chemnitzer FC. >>>Hier geht`s zur Tabelle der Regionalliga Nordost!

Über 7.500 Fans wollten zuletzt das Topspiel der Regionalliga Nord sehen zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV II. – Foto: Pressefoto Eibner