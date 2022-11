„Uns sind deutlich die Grenzen aufgezeigt worden“ - SV Krün froh über Winterpause Klare Niederlage gegen SV Uffing zum Abschluss

Uffing – Nach dem 0:3 in Uffing gab’s erst mal einen Bowling-Abend, ein Bier und „ein paar Wochen a Ruh“, sagt der Trainer. Was aber dazu gesagt gehört: Die Krüner haben längst nicht abgeschlossen mit der Kreisklasse. Im Winter stößt Torjäger Hubert Holzer nach Kreuzbandriss wieder zum Team. „Sein Trainer hat große Hoffnungen auf ihn“, sagt Benz in der dritten Person über sich selbst. Zum Abschluss äußerten die Fußballer des SVK noch einen Wunsch: Sie wollten wenigstens einmal das starre Defensivkorsett ablegen und einfach nur kicken. Das Ergebnis vermag nicht ganz auszudrücken, wie dieser Versuch scheiterte. „Uns sind deutlich die Grenzen aufgezeigt worden“, analysiert Benz.

Kollege Florian Neuner vom SV Uffing findet auch, dass seine Mannschaft „sieben, acht, neun Tore schießen“ hätte können, so oft standen die Gastgeber alleine vor Keeper Constantin Lutz, dem einzigen Krüner in Top-Verfassung. „Alte Uffinger Krankheit“ nennt der „Bambi“ die Abschlussschwäche seiner Mannen. Im SVU-Lager feierten sie trotzdem einen der stärksten Auftritte des Jahres, gerade mit Blick auf die Defensive. Erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit blieb Uffing ohne Gegentor.

Der Coach nutzte diese Gelegenheit für ein seltenes wie ausführliches Lob seiner Viererkette. „Alle waren gut, die haben jeden Ball erobert.“ Einmal nach der Pause, als Uffing 1:0 führte, hatte sein Team Glück, als Krün seine beste Chancen ausließ. An den Verhältnissen auf dem Feld änderte die Szene nichts. „Krün war nicht stark“, bemerkt Neuner. Der Coach war froh, dass der SVK von seinem kompromisslosen Defensivplan abwich. „Das war entspannter, sie wollten mitspielen.“ Seine Mannschaft nutzte die freien Räume für viele Kombinationen. Felix Hoffmann, Uffings Bester, sorgte für das wichtige 1:0. „Den hält keiner auf in der Klasse. Der ist ein Ausnahmespieler.“ Die weiteren Treffer schossen Stefan Resch per Elfmeter und Franz Sternkopf. (am)

SV Uffing – SV Krün 3:0 (1:0)