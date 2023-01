Gerupfter Kader und eklatante Offensivschwächen: SV Söchering kämpft mit vielen Problemen Aufsteiger taumelt in der Kreisklasse

Als Steuermann wird Besim Musliu das Schiff garantiert nicht verlassen. Auch wenn der SV Söchering in der Kreisklasse gerade zu kentern droht.

Eine Melange an Unannehmlichkeiten dezimierte früh den Kader. Bei Stützen wie Thomas Haas (Meisterschule) und Robert Kölbl (in der Schweiz) funkten berufliche Verpflichtungen dazwischen, hinzu kam eine Gruppe an Studenten, und dann verletzten sich auch noch wichtige Leute wie Philipp Singer oder Florian Pangratz. Bei einer Partie war ein Teil des Teams auf einer Hochzeit eingeladen. „Es hat immer wieder was gegeben“, klagt Musliu. Zwei, drei entscheidende Spieler hätten jedes Mal gefehlt. „So kannst du nicht mithalten in der Liga.“

Sein Assistenztrainer Mark Preissing hat sich dagegen zurückgezogen. Man kann ihm keinen rechten Vorwurf machen. Preissing wollte bereits früher aufhören, ließ sich vom Trainerkollegen aber noch bis zum Winter vertrösten. „Er hat das nicht mehr gepackt“, sagt Musliu. Gemeint sind die Voraussetzungen beim Kreisklassisten. Praktisch durchgehend fehlte Personal. In vielen Trainingseinheiten kam der SVS nicht mal auf zehn Fußballer.

Egal, wie es ausgeht. In der Winterpause erneuerte der Trainer nochmals sein Bekenntnis: „Man muss auch in schlechten Zeiten da sein bis zur letzten Kraft. Ich ziehe das durch.“

Söchering – Als Letzter der Vorrundengruppe startet der Aufsteiger im März mit null Punkten in Episode zwei der Saison, die Abstiegsrunde. Musliu erschüttert diese Horrorbilanz nicht. Er hat der Mannschaft wie der Klubführung im vergangenen Sommer versprochen, zu bleiben.

Lediglich ein einziges Duell bestritt Söchering nahezu in Bestformation – und bezwang im Derby den Nachbarn Eglfing mit 3:2. Auch die Startphase hakt Coach Musliu als ordentlich ab. In den ersten vier Partien kassierte seine Mannschaft nur vier Tore und holte drei Unentschieden, darunter auch ein 0:0 gegen Dominator Unterammergau. Doch bereits zu Beginn offenbarte sich Söcherings größte Schwäche. Die Offensivabteilung lieferte einfach nicht. Bei Torjäger Tobias Nebl – voriges Jahr mit 16 Treffern einer der Aufstiegsgaranten – machte der Coach einen unerklärlichen Knick aus. „Da wird er rauskommen“, ist Musliu überzeugt. Mit Robert Kölbl fehlte der zweite starke Mann im Sturm. Auch er sollte in der Abstiegsrunde wieder häufiger auflaufen. „Wenn der gescheit trainiert, hast du zwei gute Stürmer“, betont Musliu.

Nein, Weltuntergangsstimmung hat sich noch nicht über dem Klub ausgebreitet. In der letzten Sitzung vor dem Winter legte der Coach unverblümt die Situation dar und überließ seinen Mannen die Routenplanung: „Ihr könnt selbst entscheiden, in welche Richtung es geht“, sagte er ihnen. Der sofortige Abstieg in die A-Klasse sei kein Desaster, allerdings auch vermeidbar. Im neuen Jahr trifft der SVS auf Kinsau, Antdorf/Iffeldorf, Bernbeuren, Benediktbeuern und Uffing. „Schwierig, aber machbar“, urteilt Musliu.

Letztlich hänge alles am Trainingswillen seiner Fußballer. „Läuft es wie in der Hinrunde, wird es schwierig.“ Damit stellt Musliu auch sicher: Die Verantwortung für den Ausgang liegt beim Team, nicht primär beim Trainer. Die Ohlstädter Trainerlegende Stefan „Speedy“ Schwinghammer habe schon vor Jahren stets gesagt: „Wenn’s mit der Mannschaft schlecht läuft, kannst du als Trainer nur gut ausschauen.“ Mit diesem Glaubenssatz hält es auch der Söcheringer Coach. Eine Sorge treibt ihn jedoch wirklich arg herum. Für die Zukunft des Dorffußballs „sehe ich schwarz“, sagt Musliu. Früher habe man ein, zwei schlechte Jahre verkraften können, weil dann wieder ein Schwung Jugendlicher nachrückte. An beinahe allen kleinen Standorten fehlt mittlerweile der Nachwuchs. Die Pandemie habe die Entwicklung nur beschleunigt. Auf die Dorfklubs kommen harte Tage zu – auch auf den SV Söchering. ANDREAS MAYR