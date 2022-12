Union Frintrop verlängert mit Erfolgstrainer Landesliga, Gruppe 3: Marcel Cornelissen hat seinen Vertrag bei der DJK Union Frintrop verlängert.

Ein fulminantes Jahr geht für die DJK Adler Union Frintrop zu Ende. Im Sommer war die Mannschaft mit sensationellen 80 von 84 möglichen Punkten in die Landesliga aufgestiegen und auch dort ist sie kaum zu bremsen. Die Unioner überwintern als Tabellenerster vor den Sportfreunden Niederwenigern. Zum Jahresabschluss hat nun Erfolgstrainer Marcel Cornelissen seinen Vertrag am Wasserturm bis 2024 verlängert.

Die Bilanz des Übungsleiters liest sich dabei durchaus beeindruckend: In 59 Liga-Spielen holte die Mannschaft unter seiner Regie 142 Punkte. Im Schnitt sind das 2,40 Zähler pro Partie. Mit diesen Werten war die vergangene Saison dann auch fast ein Selbstläufer. Am Ende stand Union mit 80 von 84 Punkten im Klassement ganz oben und stieg in die Landesliga auf. Dort macht das Cornelissen-Team mit unverminderter Zielstrebigkeit weiter. Zehn Siege gab es in der ersten Saisonhälfte, hinzu kamen ein Unentschieden und drei Niederlagen. In Summe steht erneut der erste Platz zu Buche und die Frintroper überwintern aktuell als Wintermeister.

Auch aufgrund des derzeitigen Ritts auf der Erfolgswelle war die Unterschrift von Cornelissen nur eine Formalität. "Im Grunde genommen war es eine einfache Entscheidung, denn man fühlt sich in dem Verein und in der Mannschaft einfach wohl. Zudem haben mehr oder minder alle Stammspieler für die nächste Saison zugesagt (zwei Fragezeichen beruflicher Natur) und daher ist die Grundlage gelegt, dass wir erfolgreich weiterarbeiten können. Nach dann über dreieinhalb Jahren gilt es auch, sich ein wenig neu zu erfinden und das kann genauso interessant sein, wie eine neue Herausforderung", sagte der DJK-Coach gegenüber dem Reviersport. In der Liga geht es für das Team erst am 26. Februar wieder um Punkte. Dann geht es beim DV Solingen in die nächste Etappe - mit dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein als krönendem Abschluss?