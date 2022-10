Unglückliche Derby-Niederlage gegen "Eisern Unjohn"!

Auf dem Neuenheimer Spielberichts-Bogen fehlen wieder wichtige Namen. Kapitän Levin Sandmann (Innenmeniskus-Abriss), Außenbahner Arik Edelmann (Kreuzbandriss) und Co-Trainer Marcel Hofbauer (Fersensporn) fallen mindestens bis zur Winterpause aus. Auch der angeschlagene Innenverteidiger Fabian Springer und Turbo-Stürmer Stefan Berger (Leistenprobleme) können ihre Teamkollegen nur von außen unterstützen. Obwohl in der ersten Hälfte keine Tore fallen, sehen die Zuschauer ein rassiges, körperbetontes Stadtderby mit offensiven Vorteilen und einem guten Start für den ASC Neuenheim. Nach einem Freistoß von Oliver Kubis köpft ASC-Headhunter Philipp Knorn nur knapp am Pfosten vorbei (5.). Eine Minute später kann ASC-Goalgetter Kajally Njie erst in letzter Sekunde vor dem Einschuss geblockt werden (6.). Als erneut der aufbaukluge Defensivstratege Philipp Knorn mit einem Steilpass seinen Stürmer Ralf Berger auf die Single-Reise schickt, knallt dessen raffinierter Distanzschuss an den Pfosten (18.). Schiedsrichter Patrick Mattern unterbricht das aggressive Neuenheimer Pressing dann mehrfach, indem er Foul pfeift, obwohl der ASC-Zweikämpfer den Ball gespielt hat. Auch nach der Pause geht der energiegeladene Derbyfight ohne Gasbremse weiter. ASC-Torwart Steven Ullrich zeigt mit seiner Blitzabwehr nach einem Fehlpass und dem daraus resultierenden FTK-Abschluss einmal mehr seine Extraklasse (53.). Doch nach einer ausgeglichenen Stunde ist auch der Neuenheimer Keeper machtlos. Der sträflich Freie Turner Daniel Heinen schießt sein Team aus dem Strafraum-Getümmel in Führung (60.). Die Mannschaft von Uli Brecht lässt sich von dem Rückstand nicht entmutigen und antwortet umgehend mit dem Ausgleich durch Kajallly Njie, der nach einem perfektem Querpass von ASC-Youngster Samuel Schmidt seinen 9. Saisontreffer markiert (67.) - siehe Videopost auf ASC Facebook. Wie gewonnen, so zerronnen: Nach einem Stellungsfehler in der ASC-Abwehr ballert Edmand Osmanaj die Roten von FTK-Trainer Felix John im Gegenzug erneut in Front (68.).