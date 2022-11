„Unerwartet und überraschend“ – Letztjähriger Fast-Absteiger TSV Peißenberg in der Aufstiegsrunde Als souveräner Tabellenführer

Peißenberg – Zwölf Punkte – so lautete die magere Bilanz des TSV Peißenberg in der vergangenen Kreisliga-Saison. Schlechter war damals nur der FC Bad Kohlgrub mit der niederschmetternden Bilanz von null Punkten. Im Frühjahr lief es für den TSV nicht wirklich besser, sodass es beim vorletzten Platz blieb. In der Relegation gelang es den Peißenbergern dann mit viel Glück, die Klasse zu halten.

Nicht zuletzt deshalb wurden die TSV-Fußballer für die neue Saison von vielen als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, weil es personell praktisch keine Veränderungen gab.

Mit dieser Einschätzung lagen aber alle daneben. Wie Phönix aus der Asche wandelte sich das Kellerkind zum Spitzenteam. Bereits am vorletzten Spieltag der Kreisliga 2 stand Platz eins der Peißenberger fest, die damit hoch gehandelte Teams wie den ASV Habach, den SV Ohlstadt und Bezirksliga-Absteiger SV Pöcking-Possenhofen hinter sich ließen. „Das war auch für mich unerwartet und überraschend“, räumte Michael Stoßberger ein. Der 33-jährige, der in der Winterpause vor einem Jahr als spielender Co-Trainer nach Peißenberg gekommen war, übernahm die Mannschaft im Sommer als Chefcoach. „Ich bin froh, dass mir der Verein diese Chance gegeben hat“, zog Stoßberger nach einem halben Jahr als Spielertrainer eine überaus positive Bilanz. Seinen Teil dazu trug auch der neue Co-Trainer Hubert Jungmann sen. bei. „Hubert macht die Jungs fit und ich kümmere mich um das Fußballerische“, erklärt Stoßberger die Aufgabenteilung zwischen dem deutlich älteren Jungmann und ihm.

Aber nicht nur das Alter unterscheidet beide. „Auf dem Platz sind wir ,Bad Cop“ und .Good Cop’“, verrät Stoßberger mit einem Schmunzeln. Während er zu den Ruhigen seiner Zunft gehört, steht „Vulkan“ Jungmann oft kurz vor dem Ausbruch. „Wir kommen sehr gut miteinander aus, ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Und der Erfolg gibt uns auch recht“, lobt Stoßberger die Zusammenarbeit mit Jungmann.

Die Arbeit des Co-Trainers im konditionellen Bereich wirkte sich auch bei den Kreisliga-Spielen deutlich aus. „Wir können 90 Minuten rumpeln“, umschrieb Stoßberger die im Vergleich zur Vorsaison deutlich bessere Fitness. Das bekamen die Gegner nachhaltig zu spüren. Die Peißenberger störten früh, liefen permanent an und erzwangen so viele Ballverluste des Gegners. Aus diesen Umschaltsituationen entstanden viele Chancen und dann auch Tore. „Und alle dahinter Spielenden hatten weniger zu tun“, gab es für Stoßberger auch noch den erfreulichen Nebeneffekt der Vorwärtsverteidigung. Das hatte den Effekt, dass seine Viererkette, in der Stoßberger selbst die zentrale Rolle übernahm, nicht so viel Arbeit hatte wie in früheren Zeiten. „Wir haben so weniger Bälle aufs Tor bekommen“, so Stoßberger. Er war unter dem Strich mit der Abwehrleistung sehr zufrieden.