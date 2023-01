Der nächste Abgang: Arlind Shaqiri verlässt den SC Pöcking Wechsel zum FC Kosova

Der Kosovare, der in seiner Heimat hochklassig aktiv war, hatte sich nach seinem Umzug nach Deutschland 2020 dem damaligen Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen angeschlossen. Wegen des vorzeitigen Saisonabbruchs konnte er in der Spielzeit 2019/21 aber nur noch drei Bezirksligaspiele für den SCPP bestreiten. In der Saison 2021/22 kam Shaqiri 20-mal zum Einsatz. Er zählte fast immer zum Stammpersonal, wenn er nicht verletzungsbedingt ausfiel. Nach dem Abstieg der Pöckinger in die Kreisliga bestritt er in der laufenden Saison acht von zwölf Saisonspielen. Dabei gelang ihm ein Tor per Elfmeter. Shaqiri ist einer von fünf teilweise hochklassigen Neuzugängen des FC Kosova, der damit seine Aufstiegsambitionen unterstreicht. (te)