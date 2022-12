Umut Celik lernt bei Victoria Mennrath von erfahrenen Mitspielern. – Foto: Reinhardt Sindermann

Umut Celik: Mehr als das Nachwuchstalent Umut Celik befindet sich in seinem ersten Seniorenjahr. Hinter Andre Dietze und David Platen – den Stammkeepern bei Victoria Mennrath – sind die Aussichten auf Spielzeit gering. Dennoch hat sich der 18-Jährige bewusst für diesen Weg entschieden. Was er sich davon verspricht und wie sein Coach die Rolle des jungen Keepers sieht.

Der SC Victoria Mennrath hat in dieser Spielzeit bislang 14 Ligaspiele in der Landesliga absolviert. Jeweils sieben Mal zwischen den Pfosten standen dabei die erfahrenen Torhüter Andre Dietze (34) und David Platen (27). Der erst 19-jährige Umut Celik blieb zumindest in der Landesliga bislang ohne Einsatz, durfte immerhin im Kreispokal zweimal ran und das Tor der Victoria hüten. Celik wechselte vor der Saison aus der U19-Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach in die Mennrather Kull. „Ich versuche, von den anderen beiden was mitzunehmen und zu lernen. Ich bin Andre und David auch sehr dankbar. Sie unterstützen und korrigieren mich, wo sie können“, erklärt Celik, dem von Anfang an klar war, dass die Einsatzzeiten in Mennrath eher gering sein werden. Er sieht sein erstes Seniorenjahr sowieso eher als Lehrjahr an. „Der Unterschied zwischen Jugend- und Seniorenbereich ist schon enorm“, so der Torhüter, der im zweiten Jahr noch mehr Gas geben möchte, damit er dann auch zu mehr Einsatzzeiten kommen kann.

„Ich gebe beim Training natürlich immer mein Bestes und hoffe, dass ich dann auch meine Einsatzminuten kriege. Ich versuche, immer alles aus mir rauszuholen“, sagt Celik, der vor sechs Monaten an der Schulter operiert wurde und seither akribisch trainiert, um sich auch Einsatzzeiten in der Landesliga zu verdienen. „Ich arbeite auch außerhalb des Fußballplatzes an meiner Fitness. Es wird immer besser“, so Celik weiter. Gleiches bestätigt auch Mennraths Trainer Simon Netten. „Er ist extrem trainingsfleißig und hat sich Stück für Stück in den letzten Wochen leistungsfähig gesteigert. Er akzeptiert seine Rolle als derzeit noch dritter Torwart absolut vorbildlich und lernt von den erfahrenen Torhütern Andre Dietze und David Platen. Umut möchte, auch wenn er nicht auflaufen wird, bei jedem Spiel dabei sein, um die Mannschaft zu unterstützen. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und wird sich bei den Hallenstadtmeisterschaften auch mal zeigen dürfen“, sagt Netten, der Celik als absoluten Teamplayer bezeichnet. Bei der Hallenstadtmeisterschaft steigt Mennrath am 3. Januar in Vorrundengruppe 6 in das Traditionsturnier ein, trifft dort auf den SC Hardt, Fortuna Mönchengladbach, Blau-Weiß Wickrathhahn und Rot-Weiß Hockstein.