TV Voerde ist im neuen Kreis angekommen Kreisliga A Rees-Bocholt: Seit dieser Saison geht der TV Voerde im Kreis Rees-Bocholt an den Start. Die erste Mannschaft des TVV hat sich dort bestens akklimatisiert.

Anfang des Jahres vermeldete der TV Voerde, dass der Verein vom Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken in den Kreis Rees-Bocholt wechseln werde. Seit Saisonbeginn ist der Klub nun im Kreis elf eingegliedert und vor allem die erste Mannschaft wusste schon für Furore zu sorgen. Denn zwischenzeitlich führte die Mannschaft von Trainer Torsten Klump die höchste Kreisklasse für neun Spieltage an. "Wir haben uns gut eingefügt und sind angekommen in dem neuen Kreis", erklärt Klump und ergänzt: "Es ist ja auch so, dass wir erstmal eine neue Mannschaft formen mussten und wir so gut wie keinen Gegner kannten."

Mittlerweile ist der TV Voerde auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Doch nach Aussage des TVV-Coaches liegt seine Mannschaft immer noch im Soll: "Ich denke, dass die guten Ergebnisse zu Beginn auch dem Geschuldet waren, dass wir auch für die anderen Teams eine Unbekannte waren. Aber wir haben ja jetzt auch noch drei Spiele und aktuell stehen wir auch vom Punktestand her gut da. Wir gut wir aber wirklich sind, wird sich dann in der Rückserie zeigen, da uns dann ja auch die anderen Verein kennen und wir sie."

Auch die Unterschiede zum anderen Kreis hat Klump schon erkennen können. "Ich finde, dass die Schiedsrichter hier nicht so eine lange Leine haben und das haben wir in zwei Partien schon gemerkt, wo bei uns den Spielern die Pferde durchgegangen sind. Aber es ist ja auch Gesetz, dass wenn der Unparteiische entscheidet, diese Entscheidung zu akzeptieren ist. Zudem sind im anderen Kreis mehr die Techniker aktiv. Hier geht es etwas physischer zur Sache. Da müssen wir uns auch noch dran gewöhnen. Was das taktische angeht, gibt es jedoch keinen Unterschied", so der Übungsleiter der des Kreis-Neuling.