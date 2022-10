TV Bodenwöhr legte Sieg im Rückrundenspiel ab A-Klasse Süd

SG SV Fischbach - DJK Steinberg II - TSV 1880 Schwandorf 1:5 (0:3)

Vor 60 Zuschauern bezwand der TSV 1880 Schwandorf klar den Gastgeber SG SV Fischbach-DJK Steinberg am 14. Spieltag in Nittenau. Riccardo Frank brachte mit zwei Buden in Folge (28., 35.) die Gäste klar in Führung, Michal Sieczka erhöhte in der 42. Minute bereits zum 0:3. Auch in der zweiten Halbzeit überzeugten die Gäste, Kacper Budasz erzielte in der 50. Minute das 0:4. Oliver Kaiser konnte in der 61. Minute eine Chance für den Gastgeber verwandeln, doch Riccardo Frank legte in der 76. Minute nochmal nach und so endete die Partie mit einem 1:5 Sieg für den TSV. Schiedsrichter: Torsten Haug

Aktuell steht die SG SV Fischbach - DJK Steinberg auf Platz 6 mit 15 Punkten, der TSV 1880 Schwandorf konnte sich 22 Punkte holen und befindet sich auf Platz 4 der Tabelle.