Waldböckelheims Spielertrainer Simon Schmidt (3. von links) bleibt über den Sommer hinaus beim A-Klasse-Tabellenführer. – Foto: Oliver Zimmermann

TuS Waldböckelheim will weiter oben bleiben Winter-TÜV: Tabellenführer der A-Klasse möchte den Platz an der Sonne so lange wie möglich verteidigen +++ Simon Schmidt bleibt auch in der neuen Saison Trainer

15 Siege, 45 Punkte aus 18 Spielen. Die A-Klasse-Fußballer des TuS Waldböckelheim haben als Tabellenführer überwintert. Da ist es verständlich, dass Trainer Simon Schmidt als oberstes Ziel für die Restrückrunde ausgibt: „So lange wie möglich oben dran bleiben.“ Den Platz an der Sonne will man natürlich nicht mehr abgeben und die Bezirksliga-Rückkehr forcieren.

Dass das in einer enorm ausgeglichenen Liga keine einfache Aufgabe wird, liegt auf der Hand. Aber: „Die Einsatzbereitschaft und die mannschaftliche Geschlossenheit stimmen auf und neben dem Platz“, nennt der Spielertrainer zwei Gründe für den Erfolg seines Teams.