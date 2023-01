TuS Haffen-Mehr zahlt noch oft Lehrgeld Kreisliga A Rees-Bocholt: Der Aufsteiger hat bewiesen, dass er mithalten kann, findet sich dennoch auf einem Abstiegsplatz wieder.

Viele Experten sahen den Aufsteiger TuS Haffen-Mehr in der Kreisliga A Rees-Bocholt als Abstiegskandidaten Nummer eins. Doch nach 18 Spieltagen hat die Mannschaft von Coach Dennis Lindemann bewiesen, dass sie in der höchsten Kreisklasse mithalten kann. 17 Zähler holten die Orange-Schwarzen bisher. Eine ordentliche Ausbeute für einen Aufsteiger, der momentan Tabellenplatz 16 belegt.

Doch dieser Platz könnte am Ende die direkte Rückkehr in die B-Liga bedeuten. „Ich sehe uns nicht als Abstiegskandidaten, auch wenn andere das vielleicht meinen. Ich finde, dass die Jungs sich bisher sehr gut geschlagen haben. Wir haben ganz andere Strukturen als alle anderen Vereine in der A-Liga. Auch unsere Altersstruktur ist eine ganz andere. Und viele meiner Jungs haben bisher nicht höher als in der Kreisliga B gespielt“, sagt der Trainer des TuS.

Wie unerfahren die Mannschaft ist, lässt sich auch an einigen Ergebnissen ablesen, mehrmals verspielte das Team kurz vor dem Schlusspfiff Punkte. „Wir haben sehr oft dumme Fehler gemacht. Da hat man gemerkt, wie grün der eine oder andere noch hinter den Ohren ist. Wir haben teilweise Lehrgeld bezahlt, weshalb es jetzt gilt, den nächsten Schritt zu machen“, sagt der Coach.

Defensive noch nicht auf dem Niveau der Vorsaison

War im Aufstiegsjahr noch die Defensive die große Stärke des Teams, überzeugen die Haffener in der A-Liga-Hinserie bisher eher offensiv (37 Tore in 18 Partien). „Leider haben wir aber vorne noch zu viele Chancen liegen lassen, sodass wir den einen oder anderen Punkt mehr hätten haben können. Vor allem aber sind 2,3 Gegentore im Schnitt einfach zu viel“, erklärt Lindemann, gibt aber auch zu bedenken: „Wir haben vor der Saison einen Torwartwechsel vorgenommen und da muss man Nils Feldmann auch mal Zeit geben, denn er tritt in große Fußstapfen, die Markus Jansen hinterlassen hat. Aber es liegt keinesfalls nur am Keeper, sondern an der Abwehr im Allgemeinen. Wir dürfen nicht auf B-Liga-Niveau stehen bleiben. Wir müssen lernen, fußballerisch zu verteidigen und uns weiterzuentwickeln. Nur rennen und kämpfen reicht nicht mehr. Wir haben jetzt in der Hinrunde einiges gelernt und müssen das ab dem Rückrundenbeginn noch besser umsetzen.“