TuS Ennepetal: Neuzugang Nr. 4 und 5 an Bord Oberligist TuS Ennepetal hat zwei weitere Spieler für den anstehenden Abstiegskampf verpflichtet.

Hupka (27) kehrt nach einem halben Jahr in das Bremenstadion zurück. In der vergangenen Saison gehörte der offensive Flügelspieler zum Stammpersonal und absolvierte 29 Partien. Die Einigung zwischen Spieler und Verein war schon länger erzielt, Niederrhein-Oberligist VfB Homberg gab diesen aber erst jetzt frei, nachdem ein geeigneter Ersatz verpflichtet werden konnte. In Homberg war Hupka nach anfänglichen Startelfeinsätzen in den letzten Monaten nicht mehr über Kurzeinsätze hinaus gekommen. "Wir wünschen Cedrick, der sich bei uns als einwandfreier Sportsmann präsentiert hat, für die sportliche und private Zukunft alles Gute und drücken die Daumen, dass er seinem alten und neuen Verein im Abstiegskampf helfen kann", sagte VfB-Abteilungsleiter Wolfgang Graf.