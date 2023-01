Türkischer SV verkündet vier weitere Neuzugänge Unter anderem kommt Stürmer Neffati +++ Mit nun sieben Winter-Zugängen sieht sich Wiesbadener Gruppenligist gut aufgestellt

Wiesbaden. Der Türkische SV hat sich noch einmal namhaft und hochkarätig verstärkt. Nachdem der Wiesbadener Gruppenligist in dieser Winter-Transferphase bereits die Zugänge von Bilal Marzouki und Mohammed Tahiri (ehemals FC Maroc) sowie Abdallah Benmessaoud (SG Germania) verkündet hatte, stoßen nun auch Benjamin Neffati (Hellas Schierstein), Julien Ayaoui Atanlay (Biebrich 02) und Hicham Ouchan (SV Nauheim 07) zum Team. Perspektivspieler Julian Zatorski (aus der A-Jugend von Biebrich 02) wird die Mannschaft ebenfalls verstärken. Das Ziel des TSV in der aktuellen Saison ist der Klassenerhalt in der Gruppenliga.