TSV Wolfskehlen: Mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen Der TSV im Winter-TÜV: Zusammenarbeit im Verein läuft hervorragend, doch oft zeigt die Mannschaft ihr potenzial nicht

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Mohamad Osman wir von der TSV Goddelau kommen. Masroor Pasha von der SKG Wallerstädten wird ebenfalls zu uns stoßen. Der dritte Neuzugang ist Ayman Zariouh vom VfR Groß-Gerau. Dazu werden 5 Spieler der A-Jugend in der Vorbereitung integriert.

