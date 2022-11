– Foto: Janina Humberg

TSV Klardorf konnte acht Treffer landen A-Klasse Süd

17. Spieltag

FC Saltendorf - TSV 1880 Schwandorf 2:3 (1:1) Wie auch in der Hinrunde setzte sich der TSV 1880 Schwandorf gegen den FC Saltendorf durch. Im Rückspiel lieferten sich die beiden Teams einen Schlagabtausch vor 30 Zuschauern. Bereits in der 2. Minute landete Pawel Wojciechowski den ersten Treffer für den TSV, ein Eigentor durch Riccardo Frank, brachte den Ausgleich (18.), Daniel Strasser brachte den FC in der 47. Minute in Führung, doch Riccardo Frank versenkte nur kurz darauf gekonnt den Elfmeter (49.), was zum erneuten Ausgleich führte. Den Siegestreffer erzielte Daniel Winter in der 87. Minute. Schiedsrichter: Thomas Albang

FC Maxhütte-Haidhof - TV Bodenwöhr 1:1 (1:1) Ein Remis lieferte sich der Tabellenführer TV Bodenwöhr und der Tabellendritte FC Maxhütte-Haidhof vor 100 Zuschauern. In kürzester Zeit trafen Florian Feicht (8.) und Christoph Zinnbauer (15.), was zum 1:1 Remis führte, mehr Chancen konnten nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Torsten Haug

TSV Klardorf - SV Haselbach II 8:1 (3:0) Beim TSV Klardorf durften 70 Zuschauer einen klaren Heimsieg miterleben, SV Haselbach II musste sich, wie bereits im Hinspiel, klar geschlagen geben. Alexander Gruber versenkte zweimal in Folge (12., 29.), Sven Liebl setzte in der 40. Minute noch einen Treffer drauf, so ging es bereits mit 3:0 für den Gastgeber in die Halbzeitpause. Auch in der zweiten Hälfte nutzte der TSV seine Chancen, Markus Bosek erhöhte und der 52. Minute auf 4:0. In der 57. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, welcher durch Alexander Albrecht dankend angenommen wurde, dann waren die Gastgeber wieder am Zug. Lukas Mette (67.), Sven Liebl (74.), erneut Lukas Mette (84.) und Alexander Gruber (85.) konnten die Punkte für die Heimmannschaft erzielen. Schiedsrichter: Robert Frank

TSV Nittenau II - SC Katzdorf II 0:5 (0:4) Chancenlos musste sich der TSV Nittenau II erneut gegen den SC Katzdorf II geschlagen geben. Bereits im Hinspiel war der SC Katzdorf II klar die stärkere Mannschaft, im Rückspiel besiegten sie erneut den TSV vor 180 Zuschauern. Mohammed Ali legte in der 18. Minute das 0:1 vor, Andreas Wullinger erhöhte in der 23. Minute. Mohammed Ali legte in der 39. Minute nochmal nach und auch Andreas Wullinger traf in der 41. Minute erneut. In der zweiten Halbzeit konnte der SC Katzdorf II durch einen weiteren Treffer in der 71. Minute das 0:5 erzielen. Schiedsrichter: Jürgen Urban