TSV Grünwald schlägt zu: Junioren-Bundesliga-Torwart Lukas Brandl verstärkt Elf von De Prato Zuletzt bei DJK Pasing

Der TSV Grünwald ist in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Lukas Brandl kommt ein Keeper, der Erfahrung in der Junioren-Bundesliga hat.

Grünwald – Beim TSV Grünwald läuft es alles andere als rund. Nach gutem Saisonstart ließen die Grün-Weißen immer mehr Punkte liegen und befinden sich zur Winterpause im Tabellenkeller. Spätestens nach der Niederlage gegen Schlusslicht Brunnthal im letzten Spiel des Jahres 2022 heißt es für Grünwald Abstiegskampf pur in 2023. Mit 42 Gegentreffern haben die Grünwalder zudem eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga. Jetzt kommt folgerichtig die erste Verpflichtung. Der 20-jährige Torwart Lukas Brandl wird die Münchner von nun an verstärken.

Lukas Brandl: A-, B-Junioren-Bundesliga und 3. Liga Österreichs - reichlich Erfahrung mit nur 20 Jahren

Der 20-jährige Brandl wurde unter anderem in der Jugend des FC Bayern München und FC Ingolstadt ausgebildet. Für die Schanzer lief er je siebenmal in der B- und A-Junioren-Bundesliga auf, ehe er 2021 zum SV Wörgl in die Regionalliga Tirol (3. Liga Österreich) wechselte. Im Sommer 2022 führte es den Keeper wieder nach München zur DJK Pasing. In elf Partien behielt er zweimal eine weiße Weste und wurde zweimal für die Elf der Woche nominiert. Mit Pasing steht der Torwart an der Tabellenspitze der Kreisliga 2 München.