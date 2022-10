TSV Brunnthal: Schlusslicht kämpft mit diversen Ausfällen - Notlösungen für Sturm gesucht Krisenduell in Karlsfeld

Brunnthal – Vor dem zweiten Jahr in der Landesliga waren die Fußballer des TSV Brunnthal auf neuerlichen Abstiegskampf vorbereitet. Nicht ganz so denkbar war, dass man in der 14. Runde mit dem Gastspiel beim TSV Eintracht Karlsfeld (Samstag, 14 Uhr) einen Tabellennachbarn trifft. Die Spitzenmannschaft der vergangenen Jahre steht nämlich auf einem Relegationsplatz.Mit sieben Punkten haben die Brunnthaler sechs Zähler Abstand zum Vorletzten und würden mit dem Aufholen dieses Rückstandes quasi den Anschluss an die halbe Liga herstellen.

Allerdings hat sich die personelle Lage diese Woche wieder verändert mit Sperren, Verletzten, Kranken und einem Coronafall. Jakob Klaß hatte zuletzt bei Tests abwechselnd positive wie negative Ergebnisse. Deshalb sind Wasserstandsmeldungen bei seinem Einsatz quasi unmöglich. Da auch Fabian Porr verletzt ausfällt, braucht es im Sturm Notlösungen. Das könnten Spieler wie Josef Diller oder Valentin Strobl sein.

