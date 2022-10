TSV Brunnthal muss bei Klatsche auf diverse Spieler verzichten: „Keine fairen Voraussetzungen“ 1:5 in Karlsfeld

Es brauchte nicht die kompletten 90 Minuten, um an diesem Tag alle Fragen zu beantworten. Mit dem allerletzten Aufgebot reiste der TSV Brunnthal zum Landesligaspiel beim TSV Eintracht Karlsfeld.

Unter der Woche gab es bei dem Tabellenletzten etliche Krankheitsfälle, und Trainer Raphael Schwanthaler war schon darauf vorbereitet, dass sich die Mannschaft von selbst aufstellen würde. Er ahnte aber nicht, dass noch am Morgen des Spieltages zwei Kicker absagten. Dafür gingen auch zwei bis drei Spieler auf dem Platz in einer Verfassung, in der man nicht Fußball spielen sollte.

Die Brunnthaler fragten deshalb in Karlsfeld an, ob man das Spiel verlegen könne. Die Antwort konnte man sich denken, denn die Karlsfelder stehen selbst im Tabellenkeller und wollten die Chance nützen, gegen eine so dezimierte Mannschaft die Punkte mitzunehmen.

„Es waren keine fairen Voraussetzungen“, sagte Raphael Schwanthaler, der aber Verständnis für das Nein des Gegners hatte.

Auf dem Platz haben die Brunnthaler mit ihrem Rumpf-Team versucht, so gut es geht Widerstand zu leisten. Das funktionierte statistisch auch ganz gut, weil man nach einer halben Stunde noch das gewiss wackelige 0:0 gehalten hat.