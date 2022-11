TSV Brunnthal im Derby beim TSV Grünwald mächtig unter Druck Abstiegskampf pur

Positive Emotionen zeigte zuletzt de Pratos Team nach Alexander Rojeks zwei späten Freistoßtreffern beim 3:1-Erfolg in Pullach. „Wir müssen diesen Sieg vergolden. Dann wären wir in Schlagdistanz, könnten etwas beruhigter Weihnachten feiern“, so der Coach, der gegenüber dem Pullach-Spiel auf Dario Matijevic (Influenza) verzichten muss, dafür wieder auf Linksverteidiger Luciano Grünwald zurückgreifen kann. Die Außenverteidiger-Positionen füllte zuletzt allerdings das Zwillingspaar Vincent und Fabian Traub, normalerweise im Mittelfeld beheimatet, zur Zufriedenheit des Trainers aus: „Die Traub-Flügelzange ist stabil. Sie sehen sich vielleicht eher woanders, aber sie nehmen es an und machen das sehr gut.“