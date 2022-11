TSV 1860: Morgalla und Wörl debütieren für U19-Nationalmannschaft – Sür läuft für Türkei auf Löwen-Talente im Einsatz

München – Der TSV 1860 ist deutschlandweit für seine Talentschmiede berühmt. Zahlreiche spätere Weltstars haben die Nachwuchsmannschaften der Löwen durchlaufen. In der jüngeren Vergangenheit sind dabei vor allem die Bender-Zwillinge Lars und Sven (beendeten 2021 ihre Karriere), Ex-Nationalspieler Kevin Volland (AS Monaco) oder Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach) in Erinnerung geblieben.

Jetzt scheinen die nächsten vielversprechenden Spieler bei den Löwen heranzureifen. Drei Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich feierten ihr Debüt für die Juniorennationalmannschaft.

TSV 1860: Leandro Morgalla feiert Debüt in der U19-Nationalmannschaft – Bundesliga-Klubs jagen ihn

Abwehrspieler Leandro Morgalla (18) ist inzwischen nicht nur absoluten Drittliga-Experten ein Begriff. Der gebürtige Hesse spielt seit 2014 für den TSV 1860. Spätestens seit dieser Saison hat sich der Innenverteidiger zum Stammspieler gemausert. Schon mit 17 debütierte er in der Abwehr der Sechziger. Ende September unterschrieb Morgalla einen langfristigen Vertrag bei den Löwen.

Die Leistungen Morgallas bleiben auch höherklassigen Klubs nicht verborgen. Zwei Bundesligisten sollen ersten Gerüchten zufolge heiß auf den Youngster sein. Transfermarkt.de beziffert den Marktwert Morgallas auf 700.000 Euro – er ist mit deutlichem Vorsprung der wertvollste Spieler im Kader der Löwen.