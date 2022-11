TROTZ DREIERPACK KEIN PUNKT

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

Mit einer 4:3 (2:2)-Auswärtsniederlage kehrte Gertz´n am Sonntag aus Siebenlehn zurück.

Das Spiel sah zwei gleichwertige kämpferisch eingestellte Mannschaften, die sich nichts schenken wollten. Die Partie lief entsprechend schnell, auch robust, aber nie unfair. Die Gastgeber waren technisch etwas perfekter, ließen die Bälle öfters kurz und flach laufen, suchten Konter und rückten stets auf.

Das war speziell in der zweiten Halbzeit auch deren großer Fehler, denn Gertz´n schob aus dem Halbfeld die Bälle lang und auch diagonal nach vorn und konnte die Siebenlehner Hintermannschaft öfters überlaufen. Vier hochkarätige Möglichkeiten gab es da zu sehen.

Einen Schritt zu langsam am Gegner und nicht exakt abgestimmt - das waren die Ursachen für die beiden ersten Gegentore. Gertz´n konnte die Siebenlehn´sche Führung mittels Strafstoß und eines über halblinks vorgetragenen Angriffs ausgleichen. - Einen eigentlich abgefangenen Angriff vollendete die Heimmannschaft mit einem Schuss, den wir von der gegenüberliegenden Seite schon fast hinter dem Ballfangnetz gesehen hatten, der sich aber tückisch in den linken oberen Winkel setzte. Benny, an diesem Tage als Torschütze vom Dienst eingeteilt, egalisierte auch diese Führung mit einem präzise geschlagenen Freistoß.