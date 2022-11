ÄRGERLICH HOCH ZWEI

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr

Eine 0:2 (0:2) Heimniederlage setzte es am Sonntag gegen Dittersbach.

Zwei individuelle Fehler beim Spiel nach hinten bescherten den Gästen zwei Torerfolge. Dabei hielt Gertz´n gut mit, passte sich dem Tempo an und konnte selbst einmal die Latte und einmal den Pfosten erwischen. Die Einstellung stimmte, es wurde auf allen Positionen viel gearbeitet. Doch in Halbzeit zwei war dann die Luft ´raus, hätte das Spiel bis in die Nacht gedauert, wäre es wahrscheinlich beim selben Stand geblieben.

Nach vorne waren die Zuspiele vier Meter zu lang, nach hinten zwei Meter zu kurz - das war die Kurzzusammenfassung am Ende des Tages. Drei Mann sind zudem angeschlagen, für den vierten durfte auch noch der Krankenwagen vorfahren. Also doppelt ärgerlich, auch im Hinblick auf die Aufgabe kommender Woche.