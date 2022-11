KNAPPER SIEG FESTIGT TABELLENPOSITION

Mit einem 2:1 (1:1) gegen die SG 1899 Striegistal festigt Gertz´n seine Position im Mittelfeld der Tabelle. Zwar ist die Hinrunde offiziell vorbei, aber es stehen noch Nachholspiele in den kommenden zwei Wochen an. Gleich der erste Angriff über Basti brachte Torgefahr, es sollte aber bis zur 16. Minute dauern, bis Jawad für die Einheimischen erfolgreich war. Zwischenzeitlich hatten die Gäste per Foulelfmeter die Führung erzielen können. Vom kämpferischen und spielerischen hätte ich mir von beiden Teams etwas mehr erhofft. Man kann den Gästen zugestehen, sich eine leichte Überlegenheit erarbeitet zu haben, allerdings fehlten diesen - wie schwarz-weiß auch - dann die Abschlussqualitäten. So sahen die 72 zahlenden Zuschauer eine wenig unterhaltsame Partie, in welcher dann kurz vor Schluss Flori gewohnt f*** und g*** einen Foulelfmeter zum Siegtreffer verwandelte. Einen interessanten Auftritt bot das Schiedsrichterkollektiv. War man sich beim Spielleiter manchmal nicht sicher, ob er die eine oder andere Spielszene korrekt erfasste und bewertete, konnte man sich bei Katja Pohlers an den außen ziemlich sicher sein, sie löste die kniffligen Elfmeter-Situationen mit Übersicht auf und trat auch konsequent für ihre Entscheidungen ein. Jens Augustin war auf der anderen Seite stets auf Position und konnte sich auch an den Unterhaltungen mit den Fans erfreuen. Schlechter als Platz sieben kann es nunmehr nicht mehr werden, so dass Gertz´n sich ordentlich auf die zwei noch vorliegenden Aufgaben vorbereiten und einen respektablen Hinrundenabschluss erarbeiten kann.

METER, TORE, PUNKTE UND SEKUNDEN +++ da war was drin: 0:1 Eric Draßdo (12.`, FE), 1:1 Jawad Faghiri (16.`), 2:1 Florian Igel (90.`, FE). da war was dran: Lukas Piontek (SR), Katja Pohler und Jens Augustin. da war was los: 72 Zuschauer (HP)