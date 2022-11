GELUNGENER HINRUNDENABSCHLUSS

So., 27.11.2022, 13:00 Uhr

Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen SV 1920 Herrenhaide begibt sich Gertz´n in die Winterpause.

Zugegeben, man hätte sich an diesem Adventssonntag etwas mehr gewünscht. Beide Mannschaften waren kämpferisch eingestellt, beider Ziel ist es, an der Spitzengruppe der Tabelle dran zu bleiben. Das Spiel selbst wogte auf und ab, viel passierte in der Mitte und über außen (wobei die Gäste die rechte Seite sträflich vernachlässigten), herausgespielte Torraumszenen blieben Mangelware, die Partie lebte von der Spannung, wer denn nun endlich das erste Tor schießt.

Das tat für Gertz´n dann der Fisherman nach etwas über einer halben Stunde. Da wurde Jonas nach Balleroberung auf die Reise geschickt, der Schlussmann konnte parieren, die Gäste bekamen den Ball nicht weg, der dann dem nachgerückten Schützen vor die Füße fiel - und ein halboffenes Tor sollte auch einem anstürmenden Fisherman aus 22 Metern kein Problem bereiten.