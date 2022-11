Nicht zu überwinden war Glötts Keeper Dominik Trenker (links), der in dieser Szene einen Schuss von Furkan Akaydin (Mitte) abwehrt. – Foto: Karl Aumiller

Trenker lässt Türk Gücü Lauingen verzweifeln Glötter Torhüter ist beim 5:0-Sieg im Kreisliga-Derby nicht zu überwinden +++ Thannhausen setzt seine Erfolgsserie fort +++ Altenmünster agiert unfreiwillig in Unterzahl

Die SSV Glött etabliert sich mehr und mehr in der Spitzengruppe der Kreisliga West. Auch bei Türk Gücü Lauingen setzten die Lilien ihre Erfolgsserie fort, gewannen mit 5:0 und bleiben zusammen mit der SpVgg Wiesenbach (2:1 beim Schlusslicht SpVgg Bachtal) schärfster Verfolger von Spitzenreiter TSG Thannhausen. Die TSG wiederum gab sich auch beim TSV Balzhausen keine Blöße und sicherte sich mit dem 3:1-Erfolg den 13. Saisonsieg im 15. Spiel.

Eine letztlich klare Sache das Landkreis-Derby für die SSV Glött bei Türk Gücü Lauingen. Dabei ließ Türk Gücü seine Chancen verstreichen oder scheiterte am überragenden SSV-Keeper Dominik Trenker. Die Rickauer-Elf agierte von Beginn an zielstrebiger. So dauerte es auch nicht lange, bis die Kugel das erste Mal im Tor der Lauinger landete. Nach einer Ecke von Andreas Schrettle lauerte Jonas Stutzmüller am zweiten Pfosten – 0:1. Furkan Akaydin verpasste wenig später das 1:1 fahrlässig. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Die Lilien nutzten dabei ihre Möglichkeiten eiskalt. Erneut Stutzmüller markierte per Flachschuss das 0:2. Trenker entschärfte derweil sämtliche TG-Chancen. In eine Drangphase der Hausherren hinein konterte Glött über Felix Kastner zu Philipp Strehle – 0:3. Auch nach dem Wechsel agierte Türk Gücü glücklos im Abschluss. Glött schlug durch Raphael Martin nach einem TG-Missverständnis kompromisslos zu – 0:4. Es war die Vorentscheidung. Dominik Wohnlich gelang gar noch der fünfte SSV-Treffer Tag. Kurz vor Ende krönte Trenker sein starkes Torhüterspiel mit einem abgewehrten Handelfmeter von Yigitcan Yüce. (röb)

Schiedsrichter: Ferdi Tekcan (Bolheim) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Jonas Stutzmüller (6.), 0:2 Jonas Stutzmüller (21.), 0:3 Philipp Strehle (45.), 0:4 Raphael Martin (58.), 0:5 Dominik Wohnlich (64.)

Bes. Vorkommnis: Yigitcan Yüce (Türk Gücü Lauingen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Dominik Trenker (88.).

Das Schlusslicht SpVgg Bachtal wehrte sich tapfer gegen die nächste Niederlage und bot gegen die SpVgg Wiesenbach eine seiner besten Saisonleistungen, konnte sich für den couragierten Auftritt aber nicht belohnen. Die Partie begann denkbar schlecht für den Neuling, denn Zerberus Ackermann kam zu spät und der souveräne Referee David Fischer zeigte auf den Punkt. Wiesenbachs Goalgetter Daniel Steck verwandelte den Strafstoß sicher. Die gut eingestellte Bachtaler Truppe hielt prima dagegen, musste aber erneut bei einer Standard einen Gegentreffer schlucken – Daniel Steck traf mit seinem zwölften Saisontor zum 0:2.

Nach dem Pausentee zeigte die SpVgg Bachtal dann gefälligen Fußball und war den starken Wiesenbachern teils sogar überlegen. Nach gut einer Stunde Spielzeit scheiterte Steffen Schießle mit einem Schlenzer an Keeper Bujupi. Besser machte es Schießle, als er eine scharfe Flanke von Matthias Weinelt zum Anschlusstreffer über die Linie drückte. In der Schlussphase setzte Heim-Coach Roland Häge alles auf Angriff. Zunächst sah Wiesenbachs Katzer in der Nachspielzeit die Ampelkarte, gleich darauf tauchte Kapitän Schießle frei vor Bujupi auf, konnte den Ball aber nicht zum verdienten Ausgleich im Gehäuse unterbringen. (chb)

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 185

Tore: 0:1 Daniel Steck (7./Foulelfmeter), 0:2 Daniel Steck (23.), 1:2 Steffen Schießle (73.)

Gelb-Rot: Sebastian Katzer (90./SpVgg Wiesenbach)

Kein Erfolgserlebnis gab es für für den FC Weisingen beim FC Grün-Weiß Ichenhausen. Scheinbar haben die Aschbergler ihr Glück aufgebraucht, denn genau dann, wenn sie normalerweise die zweite Luft bekommen, liefen sie dieses Mal in zwei Konter, die Fabio Pitittu zum 3:1 sowie Kemal Gogic zum 4:1-Endstand abschlossen.

Weisingen geriet früh in Rückstand, denn nach einem unabsichtlichen Handspiel zeigte der Referee auf den Punkt, Tibor Petrik verwandelte sicher. Der FCW reagierte gut, aber ein Heber von Lucas Tesar landete nur an der Latte. Mit dem Pausenpfiff erzielte Manuel Fischer nach einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter das 1:1. Nach dem Wechsel wurden die Hausherren stärker und Weisingens Keeper Duderstadt avancierte zum tragischen Helden: Während er insgesamt dreimal gegen Petrik (2) sowie Kadir Jalap sehr gute Einschussmöglichkeiten verhinderte, sah er beim vorentscheidenden 2:1 durch Kevin Werner schlecht aus. Ins Bild passte, dass Diego Seile Hermidas Schuss wenige Minuten nach dem 2:1 nur an der Latte landete und der Referee einen klaren Elfer am gleichen Spieler verweigerte. (dut)

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Tibor Petrik (12./Handelfmeter), 1:1 Manuel Fischer (45./Foulelfmeter), 2:1 Kevin Werner (65.), 3:1 Fabio Pitittu (80.), 4:1 Kemal Gogic (88.)

Der Thannhauser Daniel Bobitiu bringt den Ball per Fallrückzieher in Richtung Kasten. Konrad Baur guckt bewundernd zu. Das Spielgerät verpasst das Tor des TSV Balzhausen nur knapp. – Foto: Uli Anhofer

Den 3:1-Sieg beim TSV Balzhausen musste sich der Spitzenreiter TSG Thannnhausen regelrecht erarbeiten. „Trotz aller Widrigkeiten haben wir hier verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat große Moral gezeigt und gefightet bis zum Ende. Es war alles in allem ein starker Auftritt“, lobte TSG-Coach Rainer Amann.

Klar zu sehen war schon zu Beginn, dass die Begegnung keinesfalls Freundschaftsspielcharakter haben würde. Der gut leitende Schiedsrichter Patrick Rossow hatte alle Hände voll zu tun und zeigte insgesamt sieben Gelbe Karten und eine Rote. Die gab es für Thannhausens Yusuf Celik nach einem groben Foul in der 67. Minute. Zu dem Zeitpunkt führte die TSG mit 2:1, was in erster Linie an Daniel Bobitiu, der beim 0:1 nach einem Pass von Ahmet Cam allein auf TSV-Keeper Uhlig zulief und die Kugel eiskalt versenkte. Beim 0:2 war Bobitiu nach einer Ecke von Mesut Yildiz erfolgreich. Danach warfen die Balzhauser alles nach vorne, Jonas Nießner gelang der Anschlusstreffer und mit einem Mann mehr drängten die Balzhauser auf den Ausgleich. Doch der fiel nicht, im Gegenteil: der eingewechselte Erijon Berisha machte mit dem 1:3 alles kar. „Wir haben vor allen drei Gegentoren individuelle Fehler gemacht. Das Spiel war von unserer Seite sehr couragiert und engagiert geführt. Wir wollten mitspielen und das haben wir auch getan“, lautete das Fazit von Balzhausens Schlussmann Maximilian Uhlig. (ulan) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Obernsees) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Daniel Bobitiu (33.), 0:2 Daniel Bobitiu (47.), 1:2 Jonas Nießner (53.), 1:3 Erijon Berisha (88.)

Rote Karte: Yusuf Celik (67./TSG Thannhausen)

Der FC Lauingen war gegen die Reisensburg die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich mit einem 2:0-Erfolg. Tim Gehring und Daniel Schaaf hatten die ersten Chancen vergeben - und selbst bei einem Elfmeter blieb den FCL-Fans der Torschrei zunächst im Hals stecken. Daniel Schaaf war im SG-Strafraum regelwidrig gestoppt worden. Den fälligen Strafstoß von Philip Goldau parierte zwar SG-Zerberus Dominik Tausch, doch den zweiten Ball schob Goldau zum 1:0 über die Linie. Auch im zweiten Durchgang erarbeitete sich Lauingen seine Chancen. Reisensburgs Keeper Tausch behielt gegen Elias Griener in einer Eins-gegen-Eins-Situation mit einem Reflex die Oberhand. Fünf Minuten später allerdings wurde der Gastgeber für seine Bemühungen belohnt, als Tim Gehring von Elias Griener freigespielt wurde und mit einem platzierten Schuss aus elf Metern das 2:0 markierte. Dabei blieb es, obwohl der FCL sich weiterhin sichtlich um ein drittes Tor bemühte. (joh)

Schiedsrichter: Mario Lang (Nersingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Philip Goldau (23.), 2:0 Tim Gehring (56.)

Bes. Vorkommnis: Philip Goldau (FC Lauingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Tausch (23.).

Nichts zu holen war für den SC Altenmünster beim TSV Offingen. Die Zusmataler waren mit der 0:3-Niederlage noch gut bedient. Nachdenklich stimmten SCA-Spielertrainer Robert Markovic-Mandic die Ausfälle, die er in den Stunden vor dem Abpfiff zur Kenntnis nehmen musste. Mit dem letzten Aufgebot und nur zwölf Spielen an Bord war er nach Offingen gefahren. Nachdem Benedikt Käsmayr schon nach einer halben Stunde verletzt runter musste und sieben Minuten nach dem Seitenwechsel Dominik Bauer vom Platz getragen wurde, konnte der Gästecoach niemanden mehr einwechseln. In Unterzahl mussten die restlichen 37 Minuten zu Ende gespielt werden.

Und da fingen sich die wacker kämpfenden Altenmünsterer nur noch einen Gegentreffer durch Ismail Bülbül ein. Zweimal mussten SCA-Torwart Alexander Schmid den Ball aus seinem Kasten holen, als sein Team noch komplett war. Beim 1:0 durch Julian Riederle hatte Offingen Glück, dass dessen Schuss abgefälscht wurde. Das 2:0 durch David Süß fiel nach einem schönen Spielzug des TSV. (her)

Schiedsrichter: Tobias Sing (Schretzheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Julian Riederle (6.), 2:0 David Süß (46.), 3:0 Ismail Bülbül (58.)