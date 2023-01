Transfercoup: TSV Boisheim verpflichtet Eric Bongartz Kreisliga B1 Kempen-Krefeld: Der TSV Boisheim hat den erfahrenen Ex-Landesligaspieler Eric Bongartz unter Vertrag genommen.

Der TSV Boisheim lässt mit einem Transfer in der Winterpause aufhorchen. Der ambitionierte B-Ligist hat sich die Dienste von Eric Bongartz gesichert. Der Routinier kann auf zahlreiche Einsätze in der Landesliga zurückblicken. Eigentlich hatte er seine Laufbahn schon beendet, doch nun ist er noch einmal zu seinem Jugendverein zurückgekehrt.

Die Kreisliga B, Gruppe 1, in Kempen-Krefeld kann sich in der Rückrunde auf Eric Bongartz freuen. Der inzwischen 44 Jahre alte Routinier kehrt zu seinem Jugendverein TSV Boisheim zurück, der sich durchaus noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen kann. Zwar beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter TuRa Brüggen II satte zwölf Punkte, allerdings hat der TSV auch zwei Spiele weniger auf dem Konto. Mit der Verpflichtung von Bongart hat Boisheim zudem seine Defensive noch weiter verstärkt.

Für Bongartz ist es eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Beim TSV lernte er das Fußball spielen, ehe er in die Jugend des 1. FC Viersen wechselte. Dort spielte er auch bei den Senioren, ebenso für den SC Union Nettetal und zuletzt für ASV Süchteln. Da hatte er 2019 eigentlich seine Karriere schon beendet, bevor er in der vergangenen Spielzeit ein Kurzzeit-Comeback in der zweiten Mannschaft des ASV gab und einen nicht geringen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga hatte. Nun folgt das zweite Comeback für den TSV und wieder ist der Aufstieg das Ziel. Dieses Mal soll es allerdings von der B-Liga in die Kreisliga A gehen.