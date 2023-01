Transfer-Coup in der Bezirksliga Kurtoglu-Brüder bei SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim wieder vereint +++ Klassenverbleib das oberste Ziel

Das neue Jahr beginnt gleich mit einem namhaften Wechsel. Fußball-Bezirksligist SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim hat sich die Dienste von Beytullah Kurtoglu gesichert. Der 35-Jährige, der früher für die SG Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga sowie bei Karadeniz Bad Kreuznach am Ball war, wird beim Schlusslicht als Spielertrainer an der Seite von Luca Wolf einsteigen und Michael Hirsch ersetzen, der seine Aushilfstätigkeit zum Jahresende wieder niedergelegt hat.