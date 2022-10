Trainerwechsel beim SV Genc Osman: Ilyas Basol übernimmt Der SV Genc Osman Duisburg wird mindestens bis zur Winterpause von Ilyas Basol trainiert, nachdem Haluk Piricek zurückgetreten ist.

Der SV Genc Osman Duisburg hat nicht den Saisonstart erwischt, den sich der Klub vorgestellt hat. Nach sieben Spielen rangiert das Team knapp vor der Abstiegszone und muss zeitnah zurück in die Spur finden. Das ist fortan die Aufgabe von Ilyas Basol, denn der Fußball-Chef bekleidet erneut den Trainerposten beim Landesliga-Klub.

Eigentlich war Haluk Piricek der Coach des SV Genc Osman, doch der 46-Jährige ist von seinem Posten am Dienstag zurückgetreten. Nach 32 Partien an der Seitenlinie haben private und zeitliche Gründe zur vorzeitigen Trennung geführt, wie Basol dieser Redaktion erklärt. "Ich mach das jetzt erstmal bis zur Winterpause. Was danach folgt, werden wir sehen", erklärt der Funktionär, der nicht zum ersten Mal das Traineramt des Vereins übernimmt.

Genc Osman braucht Selbstvertrauen

2018/19 führte Basol als Teil eines großen Trainerteams als Aufsteiger Platz sechs in der Landesliga, damals noch in großen Gruppen. Aktuell rangiert die Mannschaft mit sieben Punkten unmittelbar vor der Abstiegszone der Staffel 2. Nach Pleiten gegen den Mülheimer FC (1:3), SV Scherpenberg (4:6) oder den VfB Bottrop (2:5) ist das Selbstvertrauen von Genc Osman angeknackst - und genau daran will Basol jetzt arbeiten.

„Als Erstes werde ich zusehen, dass die Jungs wieder an sich glauben. Das ist etwas abhandengekommen. Viel ist nicht zu machen. Ich habe eine andere Spielphilosophie, die ich einbringen werde", verspricht Basol. Viel Zeit dafür bleibt nicht, denn bereits am Freitagabend geht es mit einem Heimspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt los (20 Uhr). Im Anschluss stehen zwei extrem wichtige Partien gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter und den PSV Wesel an. Spätestens hier muss der SV Genc Osman Duisburg punkten, denn beide Klubs rangieren aktuell noch hinter der Mannschaft von Ilyas Basol.